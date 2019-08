De ce vrea Mircea Diaconu să fie președinte

Fostul europarlamentar, Mircea Diaconu, care și-a anunțat duminică intenția de a candida la alegerile prezidențiale a declarat pentru Digi24 că a luat decizia de a candida în urmă cu doar două zile, deși „impulsul este unul vechi”, nemulțumit de faptul că în țară „crește o mizerie și nimeni nu o ridică.”

„Am ajuns la un fel de... Zilele astea... Toaă viața am fost așa. Am mers într-un fel și într-o bună zi am avut un fel de revelație, un fel de...domne', nu se mai poate, am schimbat tot în clipa aceea, așa a fost viața mea. Acum a fost la fel. E ca și cum ai camera pe care o iubim, în casa noastră, care este țara noastră, crește așa o mizerie în centru și nimeni nu o ridică, nimeni nu reacționează. Acolo e ceva urât, urât mirositor. Ăsta a fost motivul și de ultimă oră, de ieri, dacă vreți. Cred că de două trei zile m-am enervat un pic pentru că toată lumea și-a pus deja chipul preferat în cutiile și căsuțele acelea și nu e bine. Eu nu zic că aceia nu sunt niște oameni redutabili, onorabili, zic altceva, nu sunt potriviți,” a declarat Mircea Diaconu.

„Președintele nu-și acoperă fișa postului și vine mereu peste altceva sau în alte zone care nu-i sunt în competență, încalecă guvernul, distruge prim-miniștrii, schimbă prim-miniștrii, intră în jocul politic efectiv până peste gât, când un președinte spune că vreau guvernul meu, te cutremuri. Asta este părerea mea,” a mai declarat Mircea Diaconu.

„Din start, un preşedinte nu trebuie să fie nici de stânga, nici de dreapta. El nu trebuie să aibă doctrină", a spus Diaconu. „Sunt singurul independent cu ştate. Din 2014 am candidat independent, în Parlamentul European am activat ca independent. Acum e acelaşi lucru. Statutul meu de independent însemnă că nu-mi dictează nimeni nimic”, a adăugat Diaconu, precizând că susţinerea din partea ALDE şi a Pro România va fi "de tip logistic".