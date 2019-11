Dezbatere Klaus Iohannis - Viorica Dăncilă. Șeful statului: Mă voi concentra pe întâlnirile cu alegătorii

Președintele Klaus Iohannis a evitat, luni seară, să dea un răspuns în ceea ce privește scrisoarea și invitația Vioricăi Dăncilă la o dezbatere și acuză „manevrele” PSD. „Mă voi concentra pe întâlnirile cu alegătorii”, a spus șeful statului.

Klaus Iohannis a vorbit înainte să intre într-o ședință la PNL despre două lucruri.

„Vă spun, că am făcut astăzi primele analize, și vom continua acum, în ședință de campanie, două lucruri pe care vreau să le subliniez după această primă analiză. Legislația, noua legislație privind voturile în diaspora, pe care am solicitat-o imperativ după referendumul reușit din mai, a fost foarte importantă, după cum se vede. Legislația a ordonat și a înlesnit semnificativ votul în diaspora și, în acest fel, am avut un record de participare și practic nu s-a mai stat la coadă. Oamenii nu au mai pierdut vremea la secțiile de votare, ci au mers, au votat și au putut să plece. Le mulțumesc românilor din diaspora pentru participarea masivă, un număr record de participanți. Și, sigur, acum, după ce am aflat și cum au votat, le mulțumesc și personal”, a spus președintele.

„A doua chestiune pe care vreau să o subliniez este legată de PSD. Vedeți că deja PSD încearcă tot felul de manevre și vreau, cu această ocazie, să cer românilor maximă vigilență când este vorba de PSD. Maximă vigilență nu înseamnă să ne temem, dar înseamnă să fim foarte atenți și să mergem la vot. Ar fi foarte, foarte păcat să repetăm greșeala din decembrie 2016, când, prin absenteismul românilor la alegerile parlamentare, a fost adus la putere PSD și iată că am avut nevoie de aproape 3 ani până i-am înlăturat de la butoanele puterii, după ce PSD a arătat că una a promis și cu totul alta a vrut să facă de fapt. PSD a vrut să-și subjuge întreg statul român”, a adăugat Iohannis.

Întrebat dacă este mulțumit de rezultatul obținut, de 38% aproape, Klaus Iohannis a răspusn că „rezultatul este unul conform așteptării și sunt foarte mulțumit. De asta și le-am mulțumit românilor și aseară.”

De asemenea, întrebat cum va atrage tinerii la vot, ținând cont că la primul tur se pare că acest segment a ieșit cel mai puțin la vot, șeful statului a afirmat că „se pare că cel mai mult m-au votat pe mine, ceea ce mă bucură tare și voi continua campania, evident. Și cred că o să mai atrag tineri.”

Totodată, la întrebarea dacă va accepta o confruntare cu Viorica Dăncilă, șeful statului a răspuns că „încearcă PSD să atragă atenția prin tot felul de manevre.”

„Pot să vă spun de pe acum, urmează, sigur, să discut și cu colegele, și cu colegii în ședința de campanie. Eu mă voi concentra pe întâlnirile cu alegătorii în campania pentru turul doi”, a subliniat Klaus Iohannis.