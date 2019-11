Doljul, fruntaș la numărul de sesizări cu privire la posibile încălcări ale legii în ziua votului. Explicațiile primarilor

Ne uităm și la felul în care s-a desfășurat ieri votul. Doljul a fost fruntaș la numărul de sesizări cu privire la posibile încălcări ale legii. Polițiștii au verificat 25 de astfel de situații, iar în patru cazuri au fost deschise dosare penale și se continuă anchetele. O echipă Digi24 a mers astăzi în două dintre comunele unde au fost sesizate nereguli.

Prima oprire, comuna Pleşoi. O filmare făcută ieri în secţia de votare din comună arată momentul în care două persoane ies din aceeaşi cabină de vot. Vorbim despre incindent chiar cu primarul comunei.

Cristina Oprea, jurnalist Digi24: Mai mulţi cetăţeni au intrat în aceeaşi cabină de vot.

Primar: Care sunt ăia?

Cristina Oprea: Păi, ia uitaţi, se vede şi în filmare asta.

Primar: Păi cine v-a dat filmarea asta?

Primarul se încurcă în detalii și vine cu o explicaţie halucinantă despre autorul filmării.

Primar: Era socrul cu ginerele. Ăla care a votat are probleme cu, că e bolnav, era în vârstă, nu ştiu.

Reporter: Păi nu, era o femeie şi un bărbat, nu erau doi bărbaţi.

Primar: Sau cum au fost?

Viceprimar: Ce aţi văzut pe filmare era o femeie, cu băiatul.

Ion Ionescu, primar Pleşoi: Noi am avut în structura biroului electoral un băiat dezaxat mintal. Şi ăsta, am vorbit cu domnul judecător să îl înlocuim. Înţelesărăţi dumneavoastră?

În comună, PSD a obținut peste 65% din voturi, ne mai spune primarul.

Mergem mai departe, în comuna Carpen. Pe rețelele de socializare, un cetățean acuza, ieri, că un apropiat al primarului s-a transformat în taximetrist electoral. Filmarea a ajuns sub ochii edilului.

Localnic: Sunteți de la noi din comună, de cărați oameni la vot?

Șofer: Ce te interesează pe tine?

Ştefan Vasilca, primar Carpen: Ce-au adus? Au adus oameni la votare?

Reporter: Au adus oameni la votare.

Ştefan Vasilca: Da, se poate.

Reporter: Dar îl cunoaşteţi pe domnul care a adus?

Ştefan Vasilca: Păi e Alin, da.

Nu a făcut nimic greșit, crede primarul, care ne explică și cum a obținut PSD 71% din voturile din comună. De altfel, oamenii așteaptă să le fie asigurat transportul și în turul doi.

Ştefan Vasilca, primar Carpen: PSD ul pe mine m-a ajutat şi oamenii din comună votează PSD (...) Un scor... 71% nu este un scor destul de mare.

Localnică: Ne duce băiatul ăsta a lu Pralea, Florin.

Reporter: V-a dus el, v-a ajutat el?

Localnică: Ne-a ajutat. (...) Acuma, a zis turul doi când vine, mă ia cu maşina de acasă.

Din vorbă în vorbă, primarul ne mai face o măruturisire: a decis ca, astăzi, microbuzul școlar să fie folosit pentru transportul buletinelor de vot la Craiova. Nu se simte vinovat: spune că doar cinci copii nu au ajuns la școală.

Ştefan Vasilca, primar Carpen: Microbuzul l-am trimis cu voturile, pentru că cei de la BEC ne-au solicitat să trimitem preşedintele, vicepreşedintele, doi membri şi organele de poliţie. Şi, în maşina primăriei care este de cinci locuri, nu aveau loc.

Localnică: Eu n-o trimisei că nu avusei cu cine s-o trimit de acasă. Dar fata cealaltă este la şcoală, se duseră copiii.

Reporter: Cum s-au dus, cu ce s-au dus?

Localnică: Păi cu vecini, cu maşină, nu ştiu.

În urma primului tur de scrutin, în Dolj, pe primul loc s-a situat Viorica Dăncilă - 36,9%, urmată de Klaus Iohannis - 32% şi Dan Barna - 11,4%.

Editor web: Liviu Cojan