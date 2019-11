EXCLUSIV. Dan Barna, despre articolele din Rise Project: Când ești ținta exclusivă a atacurilor, un impact există

Dan Barna, candidatul Alianței USR-PLUS, la alegerile prezidențiale a declarat pentru Digi24, după rezultatele de la exit-poll-uri, că poate trebuia să fie mai convingător cu tinerii, că aceste rezultate confirmă că la alegerile europarlamentare „nu a fost despre Liviu Dragnea” și că a existat un impact în rândul alegăturilor după „atacurile generale” din campanie la adresa sa.

„Eu am în continuare încredere că există o șansă bună să fim în turul doi și spun asta pentru că la exit-poll-uri nu sunt adunate voturile din diaspora. Diaspora a dat un extraordinar exemplu de civism, este un record de voturi. Acest lucru îmi dă încredere, vor veni din diaspora undeva între 7 și 8 procente generale, eu mă aștept să am undeva la peste 45% suport din diaspora. De asemenea, exit-poll-urile erau la ora 19:00, deci până la 21:00 mai sunt încă vreo 4-5 procente vor mai fi distribuite și cumva mă aștept ca și de acolo să arate bine. Va fi o margine de câteva mii de voturi într-o direcție sau celalaltă, de aceea mesajul pentru colegii din secțiile de votare este să fie foarte atenți la numărarea voturilor. Următoarele ore sunt la propriu critice pentru viitorul României”, a spus Dan Barna, la Digi24.

Întrebat ce nu a mers la mobilizarea din țară, el a răspuns că „lucrurile au funcționat”.

„Poate trebuia să fiu eu mai convingător cu tinerii. Am transmis pe parcursul întregii zile mesaje de mobilizare. Rezultatul este totuși unul foarte bun și confirmă că ce s-a întâmplat la alegerile europarlamentare nu a fost despre Liviu Dragnea. A fost despre faptul că există aproape un sfert de Românie care vrea modernizare, care s-a săturat de vechea clasă politică și de vechea rotație în care se schimbă niște etichete între partide. Rezultatul confirmă că există o a treia forță, care se poate lupta de la egal la egal cu dinozaurul numit PSD”, a completat candidatul USR-PLUS.

În ceea ce privește lipsa unei dezbateri fără președintele Klaus Iohannis, Dan Barna a declarat că ar fi fost mai bine dacă erau dezbateri: „I-am invitat constant și pe președintele Iohannis și pe doamna Dăncilă la dezbateri. Au refuzat.”

„Perspectiva care li se oferă acum, o dezbatere între Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă, este tristă și nu vreau să o iau în discuție. La 30 de ani după Revoluție vom fi în aceeași secvență de discuții despre frici și temeri”, a subliniat el.

Întrebat în ce măsură a fost afectat de articolele de la Rise Project la adresa lui, Dan Barna a răspuns că „fără îndoială, în momentul în care ești ținta exclusivă a atacurilor generale un impact există.”

„Acum vom vedea dacă acest impact a fost suficient pentru ca vechiul sistem să-și păstreze aceeași secvență”, a mai spus Barna.

El i-a atacat și pe ceilalți candidați, spunând că USR-PLUS au fost singurii care au făcut campanie în stradă: „Nu vorbesc de întâlniri în săli de partid. Am fost singurii care am fost în stradă timp de două luni și jumătate. Am fost singurii care am arătat că se poate face politică și altfel în România. Pe asta îmi bazez încrederea în rezultatul final”.

„Alianța USR-PLUS va merge mai departe, este în momentul de față singura opțiune de speranță și de modernizare pentru România”, a precizat Dan Barna.