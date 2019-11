Klaus Iohannis explică cum a ajuns să o numească pe Viorica Dăncilă premier: „Nu am știut că este așa”

În conferința de presă de miercuri seară, de la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis a spus că a numit-o pe Viorica Dăncilă premier pentru că, după 10 ani la Bruxelles, în calitate de europarlamentar, ar fi trebuit să știe „cum funcționează o democrație”.

Întrebat fiind de un jurnalist dacă regretă numirea Vioricăi Dăncilă, președintele a spus:

„Nu am bănuit că e așa. Mi s-a prezentat o doamnă din PSD și am bănuit că 10 ani la Bruxelles a văzut cum funcționează o democrație. Nu am cunoscut-o înainte și recunosc că e o mega-dezamăgire evoluția către un premier anti-democratic.Din acest punct de vedere, ca rezultat final, pot spune că îmi pare rău. Dar la acel moment, să ne amintim, era o majoritate puternică în Parlament, care nu putea fi contestată. Eu încă din campania din 2014 am spus că voi respecta litera și spiritul Constituției. Când a existat o majoritate puternică și a propus un candidat fără probleme penale și fără antecedente anti-democratice, am considerat că poate fi desemnată. Nu am prevăzut evoluția anterioară.”