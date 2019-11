Klaus Iohannis: Votul e atât de clar împotriva PSD. Acest lucru pentru România înseamnă un pas enorm înainte

Președintele Klaus Iohannis, care a ieșit pe primul loc în primul tur al alegerilor prezidențiale, face primele declarații de presă după anunțarea rezultatelor exit poll:

Principalele declarații ale lui Klaus Iohannis:

Dragi români, victorie. Am reușit să învingem PSD-ul mai mult decât oricând în ultimii 30 de ani. Niciodată românii nu au votat atât de mult și atât de clar împotriva PSD-ului și acest lucru pentru România înseamnă un pas enorm înainte. Rezultatele oficiale vor veni mâine, însă datele de exit poll arată deja că milioane de români din țară și din Diaspora au votat pentru proiectul nostru, pentru o Românie normală și pentru a continua procesul important de schimbarea în bine în România.

Am crezut mereu în români și în implicarea lor, iar participarea lor în aceste zile e o mare bucurie și realizare pentru democrația din România. Vreau să mulțumesc celor care mi-au acordat încrederea, celor de dreapta, dar și celor care nu cred într-un partid anume, ci cred într-o Românie normală. Lupta noastră este de înlăturare a PSD de la putere ca să nu mai țină România prizonieră și captivă în trecut. Am făcut un pas mare în această direcție. Nu este încă pasul decisiv. Mai este de lucru. Acești ani au fost ani de luptă și ani de rezistență și am ținut piept împreună asalturilor deosebit de agresive ale PSD. Dacă nu ne-am fi opus, PSD ar fi reușit să destructureze tot ce s-a construit în România în ultimii ani, instituții democratice, stat de drept.

Dacă i-am fi lăsat, azi România s-ar fi întors în anii ’90, poate mai rău, poate nici nu ar mai fi avut loc alegeri. Și noi i-am oprit, noi împreună cu românii. La europarlamentare a început și la referendum. Atunci românii au arătat că nu mai doresc PSD, ci o cale dreaptă și europeană. A urmat moțiunea de cenzură și instalarea Guvernului Orban a arătat PSD că nu mai au majoritate totală și nu mai pot face ce își doresc.

Fiindcă veni vorba de Guvernul Orban, dați-mi voie o apreciere deosebită pentru munca depusă de Guvernul condus de Ludovic Orban astăzi. Și în țară și în străinătate, votul a decurs într-o ordine perfectă, impecabilă.

Războiul cu PSD nu s-a încheiat. Mai avem o luptă, un pas peste două săptămâni. Iar pentru turul doi le spun celor care au fost în stradă împreună cu mine ca să apere statul de drept: veniți la vot pentru ca lupta voastră să nu fi fost în zadar.