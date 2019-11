Miza dezbaterii prezidenţiale. Momente memorabile ale confruntărilor față în față din ultimii 30 de ani

Toată lumea vorbește despre oportunitatea unei dezbateri prezidențiale între Klaus Iohannis și Viorica Dancilă. Dan Motreanu, șeful de campanie al PNL pentru alegerile prezidențiale, a declarat luni seară, după o întâlnire cu președintele Klaus Iohannis, că nu ar fi oportună o dezbatere cu Viorica Dăncilă, în așteptarea turului doi, din 24 noiembrie. Anterior ședinței, șeful statului a evitat să dea un răspuns pe același subiect, acuzând însă o „manevră” din partea PSD.

Pe Klaus Iohannis l-am văzut în dezbatere, acum cinci ani, cu Victor Ponta. Dar pe Viorica Dancilă nu am văzut-o niciodată. Se vorbește despre uriașa diferență de nivel. Tentatatia de a analiza lucrurile astfel e foarte mare, dar așa cum e, Viorica Dancilă are susținători. A fost votată în primul tur de 2.345.000 de oameni. Klaus Iohannis a primit aproape 3.700.000 de voturi.

2014. Klaus Iohannis vs Victor Ponta

Klaus Iohannis a participat la două dezbateri, înainte de alegerile prezidențiale din 2014. Cine a câștigat-o pe prima și cine pe a doua a rămas un subiect în discuție mult timp după aceea.

Iată un fragment din prima dezbatere, de la Realitatea TV:

Și a doua amintire de acum cinci ani: Noiembrie 2014, B1 TV. Klaus Iohannis îi dă lui Victor Ponta o replică memorabilă, care, poate, i-a adus chiar victoria: „Dle Ponta, să facem o treabă ca bărbații... aicea suntem între noi”. Iată momentul:

Ultimele evoluții și declarații arată că în campania pentru turul al doilea al alegerilor prezidenţiale de anul acesta sunt toate şansele să nu avem o dezbatere față în față între principalii candidati.

Totuși, de la Revolutie încoace, dezbaterile au oferit momente memorabile şi chiar au schimbat cariere politice. Să ne reamintim câteva dintre ele:

1990. Ion Rațiu, la TVR: Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine!

Ion Ratiu, mai 1990, TVR: „Elementul esențial al democrației care nu este jocul numerelor, al cifrelor, cine are majoritate, cine dintre noi o să aibă cel mai mare număr de voturi. Nu asta este democrația! Democrația însemnează o înțelegere că omul este în centrul societății și toate instituțiile se învârt în jurul lui. Democrația însemnează că îl asculți pe om și pe urmă îi respingi punctul de vedere. Chintesența democrației se poate exprima într-o singură frază: Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine!”

1996. Emil Constantinescu vs Ion Iliescu: Credeți în Dumnezeu? Când ați mințit?

Era 1996 și Ion Iliescu și Emil Constantinescu se confruntau pentru a doua oară într-un tur 2 al alegerilor prezidențiale. Dezbaterea dintre ei a fost găzduită de Antena 1. Cei doi trebuiau să-și pună reciproc câte o întrebare. Când i-a venit rândul, Emil Constantinescu a zâmbit, a făcut o pauză și apoi a urmat întrebarea-cheie: Credeți în D-zeu, dle Iliescu?

A urmat răspunsul lui Ion Iliescu: „Eu m-am născut într-o familie de oameni evlavioși. Am fost botezat în Biserica Ortodoxă Română și am această calitate. Sigur, în evoluția mea intelectuală s-au produs anumite deplasări, dar am rămas pătruns de elementele fundamentale ale credinței și ale moralei creștine. Eu sunt mai creștin și mai credincios decât mulți alții care își etalează în public această credință, cu care cred că nu trebuie să facă nici comerț, nici propagandă politică”.

Și replica lui Emil Constantinescu: Ați declarat că sunteți liber-cugetător. Asta înseamnă necredincios. Când ați mințit?

2004. Traian Băsescu vs Adrian Năstase: Poporul trebuie să aleagă între doi foști comuniști!

Dezbaterea de la TVR îl face pe Traian Băsescu să dea glas uneia dintre zicerile lui celebre: „Ce blestem o fi pe poporul ăsta, de a ajuns până la urmă să aleagă între doi foști comuniști, între Adrian Băsescu și Traian Băsescu?”

2009. Traian Băsescu vs Mircea Geoană: Dar aseară, la dl. Vîntu, v-a plăcut?

Dezbaterea electorală dintre Traian Băsescu și Mircea Geoană, din 2009, de la Realitatea TV, a avut un moment care, spun unii analiști, ar fi înclinat balanța în favoarea lui Traian Băsescu. Celebra întrebare „Nici azi-noapte nu v-a plăcut întâlnirea cu dl. Vîntu? Azi-noapte, când a aflat că e arestat dl. Popa Nicolae, cel cu FNI-ul, v-a chemat în urgență?” l-a făcut pe Mircea Geoană să recunoască: „Am avut aseară o întâlnire cu dl. Vîntu...”

Stelian Tănase face dezvăluiri despre culisele dezbaterilor prezidențiale

Săptămâna trecută, înaintea turului 1 al alegerilor prezidențiale, istoricul Stelian Tănase a analizat la „Jurnalul de Seară” fiecare dintre aceste momente rămase în istorie și a dezvăluit aspecte neștiute până acum. De pildă, în dezbaterea din 1996 dintre Emil Constantinescu și Ion Iliescu, s-a întâmplat ceva neprevăzut. Lui Emil Constantinescu nu i se dăduse acea celebră întrebare cu „Credeți în Dzeu” de către stafful lui de campanie. Cine i-a pregătit mapa omisese să-i dea instrucțiuni pentru acest moment, iar Emil Constantinescu a fost luat pe nepregătite, habar n-avea ce să-l întrebe. Întrebarea pe care a pus-o a fost o improvizație, n-a venit cu ea de acasă, dar a picat foarte bine, a pus întrebarea cea mai complicată pentru Ion Iliescu.

Stelian Tănase spune că această tradiție a dezbaterilor a fost dezvoltată de televiziuni, mai puțin de politicieni, care „se feresc unul de altul ca dracu de tămâie”. Și este și o regulă la dezbateri: nu vine la o întâlnire unu la unu acela care e mai bine plasat; nu vine cu un candidat mai prost plasat, pentru că îl crește, indiferent de rezultatul dezbaterii, spune Stelian Tănase.

Urmăriți în materialul video de mai jos comentariile analistului Stelian Tănase și despre celelalte dezbaterile-cheie din istoria democratică a ultimilor 30 de ani din România:

Editor: Luana Păvălucă