Neliniștile lui Mircea Diaconu

Deși anunțul privind candidatura lui Mircea Diaconu a fost privit la început cu uimire și scepticism, iată că acum se dovedește un candidat redutabil, nu doar din punctul de vedere al adversarilor săi, ci și al alegătorilor. Un independent reușește astfel să atragă de partea lui un partid de centru-stânga, unul de centru-dreapta, unul neoliberal, asociații, ONG-uri, chiar și baroni PSD acuzați acum de trădare fiindcă i-au întors spatele Vioricăi Dăncilă.

Ce anume face ca entități atât de eterogene și oameni atât de diferiți să susțină UN OM aflat în cursa electorală?

În primul rând, este credința lui Mircea Diaconu că Președintele trebuie să își cunoască foarte bine rolul său în stat și să garanteze transformarea mediului politic într-unul ”bine crescut”, sănătos. ”N-am liniște cât în politică se face auzit cine strigă mai tare”, spune Mircea Diaconu. Circul mediatic, limbajul grobian, dezbinarea și chiar ura sunt caracteristici care nu ar mai trebui să-și aibă locul pe scena politică, pentru că duc la blocaj instituțional și sabotează dezvoltarea României. Ele sunt cauza pentru care cetățenii își pierd interesul pentru cei aleși și agenda lor politică.

În plus, total atipic pentru un candidat la prezidențiale, Mircea Diaconu se declară împotriva sintagmei ”șef al statului” și al acelora care ajunși la cârma țării, se lasă atinși de beția puterii. ”Un președinte nu trebuie să fie de stânga sau de dreapta, el trebuie să fie al nostru, al tuturor”, e convingerea candidatului independent.

Pe lângă faptul că se dovedește a fi un posibil viitor președinte echilibrat și deloc războinic, Mircea Diaconu are viziuni clare și în ceea ce privește dezvoltarea României. ”N-am liniște cât în țară economia nu merge ca pe roate”, spune Mircea Diaconu care vine cu patru soluții esențiale: creșterea masivă a fondurilor europene; reducerea decalajelor de dezvoltare între regiunile țării; susținerea proiectelor cu valoare economică sau socială și atragerea de capital privat autohton și străin. În plus, el crede că fiecare român are dreptul la egalitate de șanse și de tratament, dreptul la protecție împotriva sărăciei și a excluderii sociale pentru că ”o societate este pe atât de puternică pe cât de puternice sunt grupurile dezavantajate din interiorul ei”.

Pe lângă susținerea unei Românii Puternice în detrimentul unei Românii a Disparităților, Mircea Diaconu vine și cu o pledoarie pentru o Românie Sănătoasă. ”N-am liniște cât încă este de actualitate vorba intri cu o boală, pleci cu alte două!”, declară candidatul independent care vrea pentru pacient și pentru medic: respect, acces la servicii medicale de calitate indiferent de venituri, vârstă sau etnie, infrastructură și echipamente medicale moderne, dar și salarii mai mari pentru personalul medical.

O prioritate pentru omul de cultură, Mircea Diaconu, este și educația. ”N-am liniște până nu se va confirma că, dacă ai carte, ai parte”, sunt cuvintele lui Diaconu, care crede că școala românească are nevoie de trei piloni: stabilitate, predictibilitate și modernitate. În opinia lui, școala este extrem de importantă pentru succesul individual, dar și pentru că ajută la progresul țării noastre, iar într-o societate îmbătrânită, tinerii trebuie promovați, încurajați și sprijiniți prin programe eficiente.

Pe lângă acestea, Mircea Diaconu susține și dezvoltarea infrastructurii , sătul fiind de problemele din transportul rutier, feroviar, naval şi aerian, care ne descalifică în ochii oamenilor de afaceri sau ai turiștilor, iar pe români îi umple de mânie. ”N-am liniște până nu văd infrastructura pe drumul cel bun”, spune candidatul.

Avem energie, avem potențial, avem resurse, ne lipsește doar Un Om la președinție care să ne readucă mândria de a fi români și dragostea de țară. ”Pe 10 noiembrie, votează poziția 10 pentru o Românie de nota 10”, este invitația lui Mircea Diaconu pentru alegători.