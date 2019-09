Patru alianţe electorale pentru alegerile prezidențiale, înregistrate la BEC

Biroul Electoral Central a admis patru protocoale de constituire a unor alianţe electorale în perspectiva alegerilor prezidenţiale. Întrunit marţi în şedinţă, BEC a admis protocoalele de constituire pentru - Alianţa UN OM, Alianţa USR PLUS, Mişcarea Naţională Română şi Alianţa NAŢIONALIŞTILOR, relatează Agerpres.

Alianţa UN OM a fost încheiată de Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - ALDE şi Partidul PRO România.

Mişcarea Naţională Română este formată din Partidul Naţional Socialist, Partidul Socialist Creştin, Partidul Forţa Pensionarilor, Partidul Dreptăţii Sociale şi Partidul Alianţa Lege şi Ordine.



Alianţa USR PLUS are în componenţă Uniunea Salvaţi România şi Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate (PLUS).



Alianţa NAŢIONALIŞTILOR este constituită din Partidul România Mare şi Partidul România Noastră.

Deciziile BEC de constituire a alianţelor electorale pentru prezidenţiale pot fi contestate la ÎCCJ în termen de 24 de ore de la data afişării.

