Primul lider USR care anunță cum va vota în turul al doilea: Avem o singură opțiune

Deputaul USR, Claudiu Năsui, anunță într-un mesaj pe Facebook că în turul al doilea al alegerilor prezidențiale îl va vota pe Klaus Iohannis. Năsui laudă „curajul” lui Barna de a intra în competiția electorală și consideră că „armatele de primari” au făcut diferența.

„Legat de turul doi, voi vota Klaus Iohannis pentru un al doilea mandat de președinte al țării, și vă îndemn să faceți la fel. Chiar dacă se va prezenta sau nu la o dezbatere, în acest tur doi avem o singură opțiune: Klaus Iohannis”, a scris Claudiu Năsui.

Deputatul USR îl felicită pe Dan Barna pentru prestația din campania electorală și susține că USR trebuie să se concetreze pentru viitoarele alegeri.

„Nu voi face parte din corul pentru care reușitele sunt ale tuturor, dar eșecurile sunt doar ale unora. Acestea sunt momentele în care unora le va fi mai ușor să critice. Eu voi pune umărul la construcție. USR-Plus este mai mult decât o construcție anti-PSD. Scopul nostru nu a fost niciodată să luptăm împotriva unui partid sau a unui om. Dacă problema României era atât de simplă încât să țină de un singur om sau de un singur partid, ar fi fost bine. Din păcate, problemele României au cauze mai profunde și țin de sistemele pe care le avem. Acelea trebuie schimbate. Am plâns la Colectiv când am văzut cum tot sistemul de sănătate a eșuat. Am fost șocați de crima din Caracal, când am văzut cum are 112 grijă să nu ținem liniile ocupate. Dar niciodată nu am cerut o reformă a sistemului. De fiecare dată ne-am mulțumit cu demisii și sistemul a rămas același. Asta trebuie să schimbăm. Acum că aceste alegeri au trecut, trebuie să ne concentrăm pe viitor. Pentru următoarele runde de alegeri trebuie să ne concentrăm pe reforme clare și să cerem schimbări sistemice în România”, a mai scris Năsui.

Editor: Robert Kiss