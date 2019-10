Viorica Dăncilă are o broșă nouă

Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dăncilă, s-a prezentat cu o broșă nouă, în formă de inimă, la evenimentul de lansare a programului electoral. Ea a afirmat că are o broșă specială pe care o va folosi în campania electorală, precizând că speră ca fiecare să o poarte, deoarece „trebuie să avem o inimă românească”.

„Este o broșă specială. Se numește inima românească. Sper ca fiecare să poarte această broșă în campanie și după pentru că atunci când mergem pe un drum trebuie să avem o inimă românească”, a declarat Viorica Dăncilă, înaintea participării la evenimentul de lansare a programului de candidat, sâmbătă la Romexpo, informează Mediafax.

Întrebată cu ce gânduri intră în campania electorală, liderul PSD a răspuns: „Cu dorința de a învinge”.

„Cu gândul la fiecare român care trebuie să creadă în această țară și în viitorul lor. Cu dorința de a avea alături de mine cât mai mulți români, echipa PSD și fiecare care are speranță încredere că putem să mișcăm lucrurile în această țară. Am demonstrat acest lucru ca premier. Pot să uit în ochii fiecărui român. Nu am luat nicio măsură împotriva românilor și cred că pot demonstra aceeși determinare și aceeași luptă pentru România și pentru români și în calitatea de președinte”, a explicat Dăncilă.

Liderul PSD a mai fost întrebată despre broșele pe care le poartă, precizând că îi plac astfel de accesorii.

Editor web: Mihnea Lazăr