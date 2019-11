Viorica Dăncilă spune că PSD nu a distribuit materiale fake news: USR-PLUS să se uite spre Cotroceni

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat vineri că USR-PLUS trebuie să se uite către Palatul Cotroceni şi către candidatul Klaus Iohannis atunci când vorbeşte despre fake news, şi nu către PSD, pentru că social-democraţii nu se luptă cu USR-PLUS şi nici nu au adus vreodată acuzaţii în spaţiul public reprezentanţilor celor două formaţiuni.

„Nu ştiu despre niciun material în acest sens, nu am face aşa ceva, nu am făcut aşa ceva. Eu cred că USR-PLUS trebuie să se uite către Palatul Cotroceni, către candidatul Iohannis şi nu către PSD. Noi nu ne luptăm cu USR-PLUS, noi nu am venit niciodată în spaţiul public să aducem acuzaţii către USR - PLUS. Eu cred că acolo trebuie să îşi îndrepte privirea şi nu la noi. Am văzut că imediat a preluat şi candidatul Iohannis că PSD vine cu aceste dezinformări în spaţiul public, cred că pentru a-şi ascunde laşitatea şi aroganţa este mult mai uşor să vii şi să îi acuzi pe ceilalţi. Dar aceste lucruri trebuie să le şi demonstrezi, pentru că altfel românii nu mai cred în cei care vin întotdeauna cu minciuni în spaţiul public şi întotdeauna adevărul este mult mai puternic decât minciuna”, a spus Dăncilă, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

Ea a răspuns astfel la întrebarea dacă s-a aprobat la nivelul conducerii PSD distribuirea de fake news, aşa cum au acuzat cei de la USR-PLUS care au arătat chiar că vor depune o plângere penală în acest sens.

Preşedintele PSD a menţionat că echipa sa de campanie se ocupă şi de online şi promovarea programului său de candidat.