Alegeri reluate în București și încă 10 localități. Cât va dura campania electorală și care sunt regulile pentru candidați

Peste mai puțin de o lună și jumătate am putea avea din nou alegeri în București, după cum a decis Coaliția de guvernare. Pe lângă Capitală, vor fi alegeri și în alte 10 localități din țară, unde primarii au fost declarați incompatibili, au fost condamnați sau au murit, dar și la Consiliul Județean Buzău. În cazul alegerilor parțiale, calendarul este mult mai strâns, astfel că perioada de campanie este redusă la jumătate.

Liderii partidelor de guvernare au decis că alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei vor fi organizate în data de 7 decembrie. Astfel, Guvernul este așteptat să vină cu hotărârea care oficializează decizia, iar cel mai probabil acest lucru se va întâmpla în ședința de joi. Pe lângă București, vor fi organizate alegeri parțiale pentru postul de primar și în:

comuna Remetea (Bihor);

comuna Marga (Caraș-Severin);

comunele Dobromir și Lumina (Constanța);

orașul Găești (Dâmbovița);

comuna Valea Ciorii (Ialomița);

comuna Vânători (Iași);

comunele Șieu și Poienile de sub munte (Maramureș);

comuna Cârța (Sibiu);

Alegeri vor fi și în județul Buzău, unde funcția de președinte al Consiliului Județean a rămas vacantă după ce Lucian Romașanu a fost numit la Curtea de Conturi a Uniunii Europene. Candidat pentru funcția vacantă a fost vehiculat Marcel Ciolacu.

În comunele Dobromir, Lumina, Valea Ciorii și Vânători primarii au murit, iar conducerea primăriei a fost preluată de viceprimar. În alte localități, precum Găești și Cârța, edilii și-au pierdut funcțiile după ce Agenția Națională de Integritate i-a declarat incompatibili cu funcția, iar în comuna Remetea fostul primar și-a pierdut mandatul pentru că în vara acestui an a fost condamnat la 2 ani și patru luni, pentru braconaj, într-un dosar privind uciderea accidentală a unui pădurar.

În comunele Șieu și Poienile de sub munte primarii au demisionat, invocând motive personale.

Mai puțin timp pentru campania electorală

În cazul organizării alegerilor parțiale, calendarul este unul restrâns. Perioada electorală este de 35 de zile, iar în primele cinci zile se constituie birourile locale și județene.

Depunerea candidaturilor: Candidații își pot depune dosarele cu, cel mai devreme, 30 de zile înaintea alegerilor și cu cel târziu 20 de zile înainte.

Campania electorală: are o perioadă de 15 zile și se încheie cu 24 de ore înaintea scrutinului. Prin comparație, la alegerile locale generale, perioada campaniei electorale este de 30 de zile.

