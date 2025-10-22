Live TV

Alegeri reluate în București și încă 10 localități. Cât va dura campania electorală și care sunt regulile pentru candidați

Data actualizării: Data publicării:
alegeri locale stampila vot
Foto; Inquam Photos / Bogdan Danescu
Din articol
 Mai puțin timp pentru campania electorală

Peste mai puțin de o lună și jumătate am putea avea din nou alegeri în București, după cum a decis Coaliția de guvernare. Pe lângă Capitală, vor fi alegeri și în alte 10 localități din țară, unde primarii au fost declarați incompatibili, au fost condamnați sau au murit, dar și la Consiliul Județean Buzău. În cazul alegerilor parțiale, calendarul este mult mai strâns, astfel că perioada de campanie este redusă la jumătate.

Liderii partidelor de guvernare au decis că alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei vor fi organizate în data de 7 decembrie. Astfel, Guvernul este așteptat să vină cu hotărârea care oficializează decizia, iar cel mai probabil acest lucru se va întâmpla în ședința de joi. Pe lângă București, vor fi organizate alegeri parțiale pentru postul de primar și în:

  • comuna Remetea (Bihor);
  • comuna Marga (Caraș-Severin);
  • comunele Dobromir și Lumina (Constanța);
  • orașul Găești (Dâmbovița);
  • comuna Valea Ciorii (Ialomița);
  • comuna Vânători (Iași);
  • comunele Șieu și Poienile de sub munte (Maramureș);
  • comuna Cârța (Sibiu);

Alegeri vor fi și în județul Buzău, unde funcția de președinte al Consiliului Județean a rămas vacantă după ce Lucian Romașanu a fost numit la Curtea de Conturi a Uniunii Europene. Candidat pentru funcția vacantă a fost vehiculat Marcel Ciolacu. 

În comunele Dobromir, Lumina, Valea Ciorii și Vânători primarii au murit, iar conducerea primăriei a fost preluată de viceprimar. În alte localități, precum Găești și Cârța, edilii și-au pierdut funcțiile după ce Agenția Națională de Integritate i-a declarat incompatibili cu funcția, iar în comuna Remetea fostul primar și-a pierdut mandatul pentru că în vara acestui an a fost condamnat la 2 ani și patru luni, pentru braconaj, într-un dosar privind uciderea accidentală a unui pădurar. 

În comunele Șieu și Poienile de sub munte primarii au demisionat, invocând motive personale. 

 Mai puțin timp pentru campania electorală

În cazul organizării alegerilor parțiale, calendarul este unul restrâns. Perioada electorală este de 35 de zile, iar în primele cinci zile se constituie birourile locale și județene.

Depunerea candidaturilor: Candidații își pot depune dosarele cu, cel mai devreme, 30 de zile înaintea alegerilor și cu cel târziu 20 de zile înainte. 

Campania electorală: are o perioadă de 15 zile și se încheie cu 24 de ore înaintea scrutinului. Prin comparație, la alegerile locale generale, perioada campaniei electorale este de 30 de zile. 

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un...
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
2
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
intrarea in sala CCR
3
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
Explozie în Rahova.
4
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are...
Vladimir Putin / un afiș cu Alexei Navalnîi / soldați ruși în Crimeea
5
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin...
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Digi Sport
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
GRAVIDĂ CU MÂNA PE BURTĂ
„Aveam în brațe copilul inert. Am început să urlu”. Mărturia unei...
Donald Trump și Vladimir Putin dau mâna la finele declarațiilor de presă, de dupa summitul din Alaska
De ce a amânat Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin, de la...
exercitiu militari romani, bucuresti
România, cu mâinile legate în fața unui atac rusesc asupra Republicii...
Viktor Orban
Alegerile din Ungaria s-ar putea desfășura în plină „starea de...
Ultimele știri
Kremlinul oferă detalii despre pregătirea întâlnirii dintre Putin și Trump care ar putea avea loc la Budapesta
Comisarul rus pentru Drepturile Copiilor a povestit cum a dus la Moscova un băiat din Mariupol. „Cânta non-stop melodii în ucraineană”
Explozia din Rahova. Petre Bulmaga, oficial al FR de Arte Marţiale, se numără printre cei grav afectaţi
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
florin barbu
Moțiunea simplă depusă de Opoziție împotriva ministrului Agriculturii a fost respinsă de Parlament. Florin Barbu: „Bateți câmpii”
ciprian ciucu
Ciucu nu exclude o candidatură pentru Primăria Capitalei. „Propriul nostru sondaj mă arată detașat ca opțiune pentru București”
După 19 ani, vor exista din nou trenuri directe București-Giurgiu
Criză fără precedent în sectorul feroviar. Sindicaliștii cer intervenția Guvernului: „Există riscul unei catastrofe”
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Scandal în Coaliție, pe tema pensiilor magistraților. Liderii PSD au plecat din sală în timpul ședinței, supărați pe Bolojan (surse)
Tánczos Barna
Tanczos Barna: „Nicidecum Bolojan nu trebuie să își dea demisia. Nu ne permitem luxul unei crize politice”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimul Mercur retrograd din 2025 lovește înainte de vreme. Patru zodii care îi simt efectele încă din...
Cancan
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă...
Fanatik.ro
Dezvăluiri despre transferul lui Stoinov la Dinamo: „Ne-a luat un an să îl aducem!”. De ce se luptă pentru...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Oficialul Federației, printre victimele grav afectate de explozia din blocul din Rahova! Anunțul ANS
Adevărul
O expresie fără sens a cucerit generația Alpha: „6-7! este ca o plagă, un virus care le-a acaparat mințile”
Playtech
Cum se acordă ajutorul de înmormântare de 8.620 de lei – cine îl poate primi și în cât timp se face plata
Digi FM
Doru Octavian Dumitru a fost internat în spital. Ce este trombectomia, procedura la care a fost supus de...
Digi Sport
La 86 de ani, Ion Țiriac pregătește cel mai spectaculos proiect imobiliar al său: transformă o zonă a...
Pro FM
Justin Timberlake și Jessica Biel, mai uniți ca niciodată după diagnosticul artistului: „Sunt dedicați...
Film Now
Antonio Banderas, copleșit de emoție la nunta fiicei sale: „A fost unul dintre cele mai frumoase momente din...
Adevarul
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume...
Newsweek
Pensie scăzută de la 4.700 lei la 4.500 lei la trecerea la limită de vârstă. Cât a contribuit?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Diane Lane, după ce Jennifer Lopez a dezvăluit rolul pe care regretă că l-a refuzat: „A fost rândul meu”
UTV
Mădălina Ghenea, mărturisiri emoționante înainte de proces. „Mi-a luat multă energie și liniște sufletească”