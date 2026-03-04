Live TV

Aleșii locali AUR au primit ordin de partid să depună proiecte pentru scăderea taxelor locale. Ce propun în privința păcănelelor

aur
Propunere pentru eliminarea păcănelelor USR, propunere similară

Potrivit unei circulare interne, conducerea AUR își îndeamnă aleșii locali, adică primarii și consilierii, să depună proiecte pentru scăderea taxelor și impozitelor locale. Alianța are doar 30 de primari la nivel național și aproximativ 3.700 de consilieri locali.

Primarii, consilierii județeni și cei locali ai Alianței pentru Unirea Românilor au primit o directivă de partid prin care li se cere să depună proiecte în plan local pentru scăderea taxelor și impozitelor, după ce Guvernul a decis că autoritățile pot reveni asupra acestora și le pot coborî la nivelul minim al grilei din lege. 

„În urma adoptării OUG 9/2026, consiliile locale pot adopta hotărâri prin care nivelul impozitelor și taxelor locale pot fi reduse, prin scăderea cotelor adiționale Ordonanța de urgență nr. 9 din 27 februarie 2026, pentru modificarea și completarea unor acte normative, care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 157 din 27 februarie 2026 prin care la:

Articolul VIII

Pentru anul 2026, autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot reveni asupra hotărârilor prin care s-au stabilit cotele adiționale la impozitele și taxele locale prevăzute în titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în sensul reducerii acestora

Aleșii locali AUR vor iniția de urgență Hotărâri ale Consiliul Local, Județean și General prin care partidul AUR solicită scăderea la minim a cotelor adiționale la impozitele și taxele locale, conform actului normativ menționat. Vice-președinții județeni ai Grupului Aleșilor Locali AUR (GALA) se vor asigura că aleșii locali din fiecare localitate vor depune proiectele de hotărâre în termenul legal”, se arată în mesajul transmis pe grupurile interne AUR.

Propunere pentru eliminarea păcănelelor

Liderii AUR le-au mai transmis aleșilor locali și un mesaj prin care îi îndeamnă să voteze demersurile care restricționează sau elimină sălile de jocuri de noroc în interiorul localității.

„În localitățile în care nu există în prezent astfel de inițiative, consilierii locali AUR vor iniția proiecte de hotărâre în acest sens, până la finalul lunii martie, în vederea limitării sau relocării sălilor de jocuri de noroc în afara zonelor locuite”, mai reiese din mesajul formațiunii. 

USR, propunere similară

După ce Guvernul le-a permis aleșilor locali să decidă dacă acceptă sau nu pe raza localității săli de jocuri de noroc și USR a venit cu o propunere pentru limitarea acestora. 

Concret, reprezentanții formațiunii au lansat două hărți interactive și un site (fărăpăcănele.ro) care arată câte astfel de săli există în localități, inclusiv în apropierea școlilor, dar și numărul inițiativelor depuse de aleșii locali pentru interzicerea acestora.

De asemenea, la Congresul recent de la Sibiu, reprezentanții USR au decis că vor depune hotărâri de consiliu local pentru interzicerea păcănelelor. Aceștia susțin că astfel de inițiative au fost deja depuse în Galați, Arad, Iași, Deva, Brașov și Buzău. 

Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare? Explicațiile experților care au analizat imaginile
Anunțul lui Ilie Bolojan despre bugetul Capitalei: de când va împărți Consiliul General banii către primăriile de sector
„Joaca cu focul”: Trump și Netanyahu pariază pe kurzi pentru răsturnarea regimului de la Teheran. Alarmă la nivel regional
