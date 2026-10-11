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Alexandru Muraru: De 24 de ore, pesediştii şi puciştii din PNL îşi trimit bezele. Primul a dat tonul Grindeanu

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Alexandru Muraru
Alexandru Muraru. Foto: Facebook
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Vicepreşedintele PNL Alexandru Muraru acuză că, de 24 de ore, PSD-iştii şi puciştii din PNL îşi trimit bezele”, afirmând că primul care a dat tonul a fost liderul PSD Sorin Grindeanu, despre care afirmă că ar intra la guvernare dar are nevoie de un paravan, de un partid-breloc care să deconteze furăciunile”, mesajul acestuia nefiind pentru conducerea legitimă a Partidului Naţional Liberal ci o invitaţie la trezire a grupării roşii din interior”.

„Nu pot să nu observ cum se poartă un dialog public între PSD şi puciştii din PNL, alimentat de disperarea pesediştilor de remufare a baroniadei lor la banul public. De 24 de ore, ambele părţi, pesediştii şi puciştii, îşi trimit bezele. Primul a dat tonul Grindeanu, care ar intra la guvernare dar are nevoie de un paravan, de un partid-breloc care să deconteze furăciunile lor. Nu a fost un mesaj pentru conducerea legitimă a Partidului Naţional Liberal ci o invitaţie la trezire a grupării roşii din interior”, a scris Muraru pe Facebook, citat de News.ro.

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El susţine că apoi a fost trimis la înaintare”, Alexandru Rogobete, pe care îl numeşte fostul ministrul-catastrofă al Sănătăţii, care a pierdut finanţări pentru jumătate din obiectivele prinse în PNRR”, să spună PNL cum e cu doctrina liberală şi cum ar trebui să gândească, iar mesaje similare au venit şi dinpartea altor social-democraţi.

„Momeala a fost muşcată deja de unii care s-au apucat să scrie manifeste publice, implorând în cel mai penibil mod cu putinţă ca Partidul Naţional Liberal să se arunce în braţele PSD, de dragul ţărişoarei. Nu i-am văzut să invoce grija pentru interesul naţional când PSD şi AUR lucrau de zor la sabotarea şi mai apoi înlăturarea unui guvern condus de premier liberal, frecându-şi mâinile de bucurie la o manevră care a afectat, culmea, însăşi stabilitatea României pe care o deplâng acum. Ce vremuri triste pentru ei. Cât despre pesedişti, nu ne purtaţi nouă de grijă. Mai bine vă uitaţi în sondajele reale şi la percepţia publică despre voi”, conchide Muraru.

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, a precizat, vineri, că PSD susţine refacerea unei majorităţi stabile alături de PNL şi UDMR şi este pregătit să îşi asume responsabilitatea guvernării.

În replică, Ilie Bolojan a afirmat că România are nevoie de un guvern funcţional, iar PNL este deschis să contribuie la instalarea acestuia, dar refuză să repete formule politice care s-a dovedit că nu funcţionează”. Refuzul de a guverna cu PSD nu ţine de orgolii sau de calcule politice, ci de lecţia pe care am învăţat-o”, a transmis Bolojan, adăugând: De ce au nevoie de PNL? «Să le strice» schimbarea de direcţie şi soluţiile miraculoase?”.

Preşedintele PSD Sorin Grindeanu a continuat sâmbătă disputa cu liderul liberal, premierul demis Ilie Bolojan, căruia i-a transmis că blocajul din economie şi lipsurile cu care se confruntă românii nu dispar pentru că alege să le trateze cu ironie. Participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru România”, este mesajul lui Grindeanu către Bolojan.

Editor : Ș.R.

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