Alexandru Muraru îl critică pe Nicușor Dan după decizia S&P privind ratingul României: „Trebuia să-i mulțumească lui Bolojan”

Deputatul PNL Alexandru Muraru îl critică pe președintele Nicușor Dan pentru mesajul transmis după ce agenția Standard & Poor’s a menținut ratingul de țară al României. Muraru susține că șeful statului ar fi trebuit să îi mulțumească premierului Ilie Bolojan pentru măsurile luate și pentru faptul că România a evitat retrogradarea în categoria „junk”.

„Nu îmi propun și nu am un scop din comenta zilnic mesajele președintelui Nicușor Dan, însă postarea dumnealui de astăzi trebuia să înceapă așa: «Mulțumesc domnului Ilie Bolojan că, în ciuda sabotajelor nenumărate venite de la PSD și AUR, a reușit să țină România departe de ratingul de junk»”, a scris Alexandru Muraru pe Facebook.

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Deputatul PNL consideră că un astfel de mesaj ar fi ținut de „politețe instituțională” și îl acuză pe președinte că a pus rezultatul pe seama „întregii societăți” și a „responsabilității noastre”.

„E o chestie de politețe instituțională până la urmă, domnule președinte. Și apoi puteați continua cu fabulațiile despre meritul «întregii societăți» (aia care include și extremiștii care ne vor afară din UE și NATO) sau despre «responsabilitatea noastră» (a dumneavoastră și a pesediștilor care ne-au adus în situația de a ține România blocată vreme de mai bine de cinci luni)”, a mai transmis Muraru.

Liberalul susține că România ar fi putut avea, în opinia sa, perspective de creștere a ratingului și critică alianța politică pe care i-o atribuie lui Nicușor Dan.

„Am ajuns ca, din cauza complicității pe care o aveți cu PSD, să declarați o victorie faptul că nu am căzut în junk. Astăzi puteam vorbi de perspective de creștere a ratingului, dacă nu v-ați fi aliat cu tot prețul cu partea toxică a politicii românești”, afirmă Alexandru Muraru.

De asemenea, deputatul PNL face referire și la reacțiile apărute în spațiul public în legătură cu fotografia publicată pe X de Nicușor Dan alături de președintele SUA. Muraru pune aceste reacții pe seama unor „gafe” de comunicare și protocol pe care i le atribuie șefului statului.

„Apoi vă mirați, domnule președinte, că după gafele necontenite în comunicare și protocol, apar conspirații și elemente de neîncredere cu referire la autenticitatea fotografiei postate pe X cu dumneavoastră și președintele SUA”, a mai scris Alexandru Muraru.Critici din PNL pentru Nicușor Dan după decizia S&P. Muraru: „Trebuia să-i mulțumească lui Bolojan”

Nicușor Dan: Nu e însă moment de relaxare

Președintele Nicușor Dan a reacționat după ce agenția Standard & Poor’s a decis să mențină ratingul de țară al României. Șeful statului susține că decizia confirmă faptul că România este un partener de încredere pentru investiții, iar economia transmite semnale de stabilitate.

„Decizia agenției Standard & Poor’s de a menține ratingul de țară confirmă că România este un partener de încredere pentru investiții, iar economia noastră dă semnale de stabilitate”, a transmis Nicușor Dan, într-o postare pe X.

Editor : A.R.