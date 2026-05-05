Alexandru Muraru: „Ilie Bolojan este singura propunere de premier. Orice altă variantă e trădare”

muraru facebook
Deputatul PNL Alexandru Muraru.
Apel la unitatea dreptei Bolojan, „singurul lider credibil al dreptei româneşti” „PNL trebuie să îşi decidă singur soarta” „Moment de răscruce pentru existenţa PNL”

Liderul PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, a susținut că Ilie Bolojan este singura opțiune viabilă pentru funcția de premier din partea liberalilor și avertizează că orice altă variantă ar însemna o abatere gravă de la linia partidului.

„Propun clar şi fără echivoc: Ilie Bolojan este singura propunere de prim-ministru a PNL. Orice altă variantă este o trădare a liniei politice şi a electoratului nostru. Şi mai mult: orice parlamentar PNL care votează un guvern în afara deciziilor partidului sau acceptă o nominalizare de prim-ministru în afara acestei linii nu va mai putea face din PNL cu efect imediat. Nu putem cere disciplină electoratului dacă nu o avem noi. Nu putem vorbi despre principii dacă le încălcăm la primul test”, a transmis Alexandru Muraru, marți pe Facebook.

Apel la unitatea dreptei

Deputatul liberal afirmă că PNL trebuie să inițieze discuții pentru formarea unui pol de dreapta în jurul partidului.

„PNL trebuie să anunţe astăzi începerea discuţiilor oficiale pentru un pol de dreapta în jurul PNL - România modernă şi onestă; un protocol clar de coordonare politică şi parlamentară cu USR; apelul public pentru revenirea acasă a celor din Forţa Dreptei şi aducerea celor de la REPER, Drept ş.a. Nu mai este timp pentru orgolii. Nu mai este timp pentru fragmentare. Nu este doar despre un guvern. Nu este doar despre o funcţie. Este despre identitatea noastră. Despre ce lăsăm în urmă. PNL a trecut prin închisori, prin interdicţii, prin umilinţe. Şi a supravieţuit pentru că nu a cedat. Acum avem în faţă încercarea istoriei noastre recente şi a următorului deceniu. Astăzi nu decidem doar o strategie politică. Decidem dacă mai merităm să purtăm numele Partidului Naţional Liberal”, a transmis Alexandru Muraru.

Bolojan, „singurul lider credibil al dreptei româneşti”

În opinia sa, Ilie Bolojan „este, în acest moment, singurul lider credibil al dreptei româneşti”.

„Un om care nu a cerut nimic pentru sine, dar a făcut totul pentru partid. A venit în decembrie 2024 de la Bihor când PNL era în derivă şi ne-a salvat. A ridicat scorul partidului când puţini mai credeau că este posibil. Unde au fost cei care se pretind astăzi îndreptăţiţi să ia o funcţie? La prezidenţiale, nu a candidat - nu pentru că nu putea, ci pentru că nu a vrut să rupă partidul. A ales unitatea în locul ambiţiei personale. L-a susţinut pe Crin. Apoi pe Nicuşor Dan. De fiecare dată, sacrificându-se pentru o idee mai mare decât el. Când nimeni nu voia să îşi asume guvernarea, el a acceptat. Nu pentru putere, ci pentru responsabilitate. A fost al treilea sacrificiu major. Şi astăzi, noi ce facem? Vrem să-l vindem? Să-l abandonăm? Să-l schimbăm sub presiunea celor care ne-au atacat? Vă spun direct: niciodată”, a mai afirmat Alexandru Muraru.

„PNL trebuie să îşi decidă singur soarta”

Potrivit aceleiași postări, „Bolojan este liderul european în care românii au cea mai mare încredere”.

„Valul popular şi-a căutat de un an liderul şi l-a găsit. Ilie Bolojan este liderul european astăzi în care românii au cea mai mare încredere. Au creat împotriva lui cele mai mari campanii de dezinformare, un om care e expresia iubirii faţă de ţară, a seriozităţii, cinstei şi a onestităţii. Nu există altul. Dacă exista, acela era aici. PNL trebuie să îşi decidă singur soarta. Fără PSD. Fără aranjamente toxice. Fără alianţe cu cei care au încercat să ne distrugă”, consideră liderul liberal.

„Moment de răscruce pentru existenţa PNL”

Alexandru Muraru apreciază că actualul context politic reprezintă un punct de cotitură pentru partid.

„Nu doar pentru Partidul Naţional Liberal, ci pentru felul în care va arăta politica din România în următorii ani. Moţiunea de cenzură de astăzi nu a fost un simplu exerciţiu parlamentar. A fost o ruptură între două Românii. A fost un test de caracter. Un test de loialitate. Un test de memorie. Astăzi s-au despărţit apele după 20 de ani de colaborări, toate cu acelaşi final: trădarea PSD, pierderi enorme pentru PNL. De prestigiu, de electorat, de politici”, se mai arată în postarea liderului PNL Iași.

