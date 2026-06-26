Live TV

Alexandru Muraru (PNL), către preşedintele Nicuşor Dan: Oferta onestă făcută de PNL-USR-UDMR v-a dat şansa să vă reabilitaţi politic

Data actualizării: Data publicării:
UCURESTI - BPN PNL - 1 IUL 2024
Alexandru Muraru, liderul PNL Iași. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Vicepreşedintele PNL Alexandru Muraru i-a transmis preşedintelui Nicuşor Dan că propunerea PNL-USR-UDMR cu Siegfried Mureşan pentru postul de premier i-a dat şansa să se reabiliteze politic. Liberalul apreciază că şeful statului ar fi trebuit să îşi ceară scuze faţă de PNL, după ce l-a desemnat pe Veştea premier.

Într-un comentariu la o postare a preşedintelui Nicuşor Dan, liberalul Alexandru Muraru îl acuză pe şeful statului că preferă să protejeze PSD şi că a avut şansa unei reabilitări politice.

„Domnule Preşedinte, oferta onestă făcută de PNL-USR-UDMR v-a dat şansa să vă reabilitaţi politic şi să dovediţi că sprijiniţi o soluţie de deblocare a crizei, profund proeuropeană, o garanţie de păstrare a echilibrelor financiare şi a reformelor. Dacă dvs. preferaţi să protejaţi PSD, nu faceţi decât să vă prăbuşiţi şi mai tare în încrederea publică”, i-a transmis Muraru preşedintelui Nicuşor Dan.

Liberalul consideră că şeful statului ar fi trebuit să spună că PSD a demolat guvernul pro-european şi a nesocotit protocolul de guvernare şi angajamentele externe.

„Normal ar fi fost să vă cereţi scuze publice faţă de PNL pentru desemnarea lui Adrian Veştea, pentru că v-aţi implicat brutal în deciziile şi viaţa unui partid parlamentar. Mai aveţi timp să faceţi toate aceste lucruri. Succes!”, i-a scris Muraru şefului statului.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, vineri seara, după discuţia cu liderii fostei coaliţii de guvernare, că s-a revenit la blocajul politic pe care marţi îl credea depăşit.

El arată că marţi, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiţionări, iar de marţi până azi, PNL şi-a schimbat poziţia.

Şeful statului cere partidelor să revină la dialog şi să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită.

Vicepreşedintele PNL Siegfried Mureşan, propunerea de premier din partea PNL, USR şi UDMR, a afirmat, vineri seară, că liberalii nu-l vor susţine pe Sorin Grindeanu pentru funcţia de prim-ministru şi nici nu au spus vreodată că o vor face.

„Trebuie să ne facem datoria faţă de românii care vor modernizarea şi reformarea ţării, nu faţă de Sorin Grindeanu”, a transmis Mureşan.

Citește și Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu Nicușor Dan (surse) 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus /
2
Ambasadorul României la Moscova a fost convocat la sediul MAE rus. Zaharova a anunțat...
ultimul american care a plecat din afganistan
3
Încă un general de rang înalt, ultimul soldat american care a părăsit Afganistanul, și-a...
Esmaïl Baghaei, purtătorul de cuvânt al MAE iranian
4
Reacția furioasă a Iranulului după ce șeful NATO a spus că Italia şi România au ajutat...
lideri partide si presedintele
5
Eșec privind rezolvarea crizei politice, după discuții tensionate la Palatul Cotroceni...
Emil Boc a venit cu replica, după ce a declanșat un scandal de proporții cu Rusia
Digi Sport
Emil Boc a venit cu replica, după ce a declanșat un scandal de proporții cu Rusia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alexandru rogobete face declaratii
Alexandru Rogobete (PSD): Responsabilitatea pentru oameni a fost înlocuită de calcule politice, negocieri fără sfârşit şi orgolii
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Petrișor Peiu: AUR face apel la partide pentru suspendarea și demiterea lui Nicușor Dan. Reacție la acuzațiile lui Murad
nicusor dan la discutii negocieri partide cotroceni
Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu Nicușor Dan (surse)
cristila traila la parlament
Cristina Trăilă, PNL: Bolojan nu și-a schimbat declarațiile, dar Grindeanu vrea autonomie și să nu negocieze programul de guvernare
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
Grindeanu: PSD nu mai înaintează o altă propunere. Nu ne temem de votul românilor. Mesaj pentru Bolojan: „Ar fi bine să înveți engleză”
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan anunță blocaj în rezolvarea crizei politice și acuză PNL...
harta romania - moldova
Planul B al Rep. Moldova, dacă ușa de intrare în Europa rămâne...
oana toiu - Abbas Araghchi
Oana Țoiu, discuție cu șeful diplomației iraniene: „Am subliniat...
Siegfried Mureșan.
Mesajul lui Siegfried Mureșan, după anunțul președintelui de la...
Ultimele știri
David Popovici, locul doi la 50 de metri liber, la Trofeul Settecolli de la Roma
Trump amenință UE cu tarife vamale de 100% dacă taxează serviciile digitale ale companiilor americane: „Va fi impus imediat”
George Simion anunță că are „soluția” pentru criza politică: „AUR la guvernare! Dacă nu, Nicușor Dan ar trebui suspendat”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica Nicoletei Luciu, debut elegant în lumea modei la doar 14 ani: "Așchia nu sare departe de trunchi". Kim...
Cancan
ȘOCUL de care a avut parte Elena Udrea după ce a mers cu fetița ei în vacanță, în Mamaia: 'Ferească Dumnezeu!'
Fanatik.ro
Emil Boc nu are milă de sportivii ruși după ce s-au retras de la Cupa Mondială de la Cluj: „Nu putem sta ziua...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează dezinformarea rusă un conflict istoric între Ucraina și Polonia
Fanatik.ro
Denis Popescu concurează la Roma şi peste două zile are examenul de licenţă: „Dimineaţa învăţ, seara învăţ...
Adevărul
Un afacerist apropiat de PNL s-a întors acasă după 11 ani. Nu a executat nicio zi din cei 6 ani de...
Playtech
Fenomenul ciudat observat de turişti în Marea Neagră. „Ce e învolburarea asta?”. Totul se vede de pe plajă
Digi FM
Elena Udrea, reacție dură după o vacanță la Mamaia: „Este un dezastru. Ați distrus tot”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Liverpool trimite oferta oficială pentru Andrei Rațiu! Suma, record în Spania
Pro FM
Val de reacții după ce o presupusă fostă iubită a lui Callum Turner a făcut dezvăluiri controversate...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Lovitură pentru Angelina Jolie în procesul cu Brad Pitt. Instanța îi dă câștig de cauză actorului în cazul...
Adevarul
Leguma cea mai eficientă pentru reglarea glicemiei și reducerea inflamației. Endocrinologii explică efectele...
Newsweek
Pensii militare: Vot de respingere pentru reducerea vârstei de pensionare cu 3 ani la polițiști și militari
Digi FM
Fiul unei românce, cea mai mare notă la „bacalaureatul” spaniol din Barcelona: „M-am descurcat mai bine decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Canicula ascunde un pericol pentru câini. Testul de 7 secunde recomandat de veterinari înainte de fiecare...
Film Now
A vrut să fie ca Tom Cruise, azi plătește prețul. Confesiunea unui star de la Hollywood: Mi-am distrus corpul...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...