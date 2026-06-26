Alexandru Muraru (PNL), către preşedintele Nicuşor Dan: Oferta onestă făcută de PNL-USR-UDMR v-a dat şansa să vă reabilitaţi politic

Vicepreşedintele PNL Alexandru Muraru i-a transmis preşedintelui Nicuşor Dan că propunerea PNL-USR-UDMR cu Siegfried Mureşan pentru postul de premier i-a dat şansa să se reabiliteze politic. Liberalul apreciază că şeful statului ar fi trebuit să îşi ceară scuze faţă de PNL, după ce l-a desemnat pe Veştea premier.

Într-un comentariu la o postare a preşedintelui Nicuşor Dan, liberalul Alexandru Muraru îl acuză pe şeful statului că preferă să protejeze PSD şi că a avut şansa unei reabilitări politice.

„Domnule Preşedinte, oferta onestă făcută de PNL-USR-UDMR v-a dat şansa să vă reabilitaţi politic şi să dovediţi că sprijiniţi o soluţie de deblocare a crizei, profund proeuropeană, o garanţie de păstrare a echilibrelor financiare şi a reformelor. Dacă dvs. preferaţi să protejaţi PSD, nu faceţi decât să vă prăbuşiţi şi mai tare în încrederea publică”, i-a transmis Muraru preşedintelui Nicuşor Dan.

Liberalul consideră că şeful statului ar fi trebuit să spună că PSD a demolat guvernul pro-european şi a nesocotit protocolul de guvernare şi angajamentele externe.

„Normal ar fi fost să vă cereţi scuze publice faţă de PNL pentru desemnarea lui Adrian Veştea, pentru că v-aţi implicat brutal în deciziile şi viaţa unui partid parlamentar. Mai aveţi timp să faceţi toate aceste lucruri. Succes!”, i-a scris Muraru şefului statului.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, vineri seara, după discuţia cu liderii fostei coaliţii de guvernare, că s-a revenit la blocajul politic pe care marţi îl credea depăşit.

El arată că marţi, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiţionări, iar de marţi până azi, PNL şi-a schimbat poziţia.

Şeful statului cere partidelor să revină la dialog şi să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită.

Vicepreşedintele PNL Siegfried Mureşan, propunerea de premier din partea PNL, USR şi UDMR, a afirmat, vineri seară, că liberalii nu-l vor susţine pe Sorin Grindeanu pentru funcţia de prim-ministru şi nici nu au spus vreodată că o vor face.

„Trebuie să ne facem datoria faţă de românii care vor modernizarea şi reformarea ţării, nu faţă de Sorin Grindeanu”, a transmis Mureşan.

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Editor : A.C.