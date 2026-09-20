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Alexandru Muraru (PNL): Dacă PSD forţează România spre anticipate şi refuză să voteze Guvernul Mureşan, va ieși din joc înjumătățit

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Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu. Foto: INQUAM Photos/ George Calin
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Deputatul Alexandru Muraru (PNL) declară că PSD are azi 126 de parlamentari iar, dacă social-democrații forţează România spre anticipate şi refuză să voteze Guvernul Mureşan, va fi singurul partid care iese din joc înjumătăţit - undeva la 63 de mandate, potrivit simulărilor. El menţionează că, în timp ce PNL se reformează, chiar cu toate provocările guvernării, PSD devine un partid tot mai nefrecventabil chiar şi în opoziţie. 

„PSD are azi 126 de parlamentari. Dacă forţează România spre anticipate şi refuză să voteze Guvernul Mureşan, va fi singurul partid care iese din joc înjumătăţit - undeva la 63 de mandate, potrivit simulărilor actuale. Restul partidelor se pot ajusta. PSD se poate prăbuşi”, spune Muraru într-o postare pe Facebook.  

El continuă: „Nu o spun eu, asta arată toate sondajele. Oricine face astăzi o sondare onestă printre români, va constata că PSD este practic cel mai hulit partid din România, raportat la scorurile din 2024”.  

Potrivit liberalului, „PSD nu mai are nici pe departe poziţia dominantă pe care a avut-o în Parlament, iar alegerile anticipate ar putea transforma radical actuala configuraţie”. 

„În timp ce PNL se reformează, chiar cu toate provocările guvernării, PSD devine un partid tot mai nefrecventabil chiar şi în opoziţie. Pentru ca opozitia PSD nu este despre o luptă de idei, de iniţiative, ci pur şi simplu un sabotaj la adresa bunastării românilor”, arată Muraru. 

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Editor : A.C.

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