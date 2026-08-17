Alexandru Muraru (PNL), după decizia CCR pe Legea Integrității: Niciun mandat de ales nu mai e sigur, ANI va decide în locul votului

Vicepreşedintele PNL, Alexandru Muraru, susţine că, după decizia CCR de luni, niciun mandat de ales nu mai este în siguranţă şi că oricine poate fi următoarea ţintă. Muraru consideră că PNL şi USR vor ieşi întărite din „tot acest circ public” şi că „tot împreună vor merge la următoarele alegeri”.

„De astăzi, niciun mandat de ales nu mai este în siguranţă. ANI, condusă de PSD, va decide practic în locul votului vostru. Primari, preşedinţi de consilii judeţene, consilieri, autorităţi locale, oricine poate fi următoarea ţintă. Dacă nu iese omul care trebuie, intervine PSD”, a scris luni, pe Facebook, liberalul Alexandru Muraru.

El consideră că PSD încearcă să rupă relaţiile dintre PNL şi USR, dar că aceste manevre nu vor reuşi.

„Vă garantez, pesediştilor, că PNL şi USR vor ieşi întărite din tot acest circ public pe care îl faceţi, folosind justiţia pe care aţi capturat-o împotriva unor ţinte individuale. Şi tot împreună vom merge la următoarele alegeri pentru a vă trimite acolo unde vă este locul. În irelevanţă”, a mai afirmat Muraru.

Liberalul susţine că PSD a urmărit „execuţia politică” a liderului USR Dominic Fritz şi că „după tentativa eşuată de puci în PNL, cei din PSD încearcă acum destabilizarea USR”.

Curtea Constituţională a decis, luni, că este neconstituţională sintagma „persoana care are relaţii asemănătoare celor dintre soţi” din legea ANI dar şi publicarea declaraţiilor de interese financiare ale soţului/soţiei şi a funcţionarilor/demnitarilor vizaţi de lege.

De asemenea, amendamentul care îl vizează pe primarul Timişoarei, liderul USR Dominic Fritz, privind încetarea mandatului, la incompatibilitate şi conflict de interese, în 30 de zile, a fost declarat constituţional.

Citește și:

AUR, după decizia CCR privind Legea integrității: „Lasă în urmă o întrebare simplă”

VIDEO Grindeanu, despre „amendamentul Fritz”, declarat constituțional de CCR: „Chestiunea nu e corectă”

Reacția lui Dominic Fritz după decizia CCR în cazul Legii ANI: „Drumul meu continuă la CEDO, unde nu ajung telefoanele din Kiseleff”

Editor : B.E.