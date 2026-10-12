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Alexandru Muraru (PNL): Miza reală a PSD este înlăturarea lui Ilie Bolojan şi subordonarea liberalilor pentru alegerile din 2028

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Alexandru Muraru. Foto: Facebook
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Din articol
„Ilie Bolojan a spus-o fără echivoc - dacă PSD va fi la guvernare, PNL va intra în opoziţie”

Vicepreşedintele PNL, Alexandru Muraru, susţine că „piruetele” lui Sorin Grindeanu şi ofertele liderului PSD la adresa liberalilor au ca scop înlăturarea lui Ilie Bolojan de la şefia partidului şi subordonarea PNL pentru alegerile din 2028.

Alexandru Muraru a scris luni pe Facebook că „PSD încă mai crede că PNL poate fi readus, cu forţa sau prin oboseală, într-o alianţă politică ori electorală sau într-un proiect de guvernare comun”. 

„Obstacolul din calea acestui plan este Bolojan. Miza reală a PSD: înlăturarea lui Ilie Bolojan, schimbarea direcţiei PNL şi subordonarea liberalilor pentru alegerile din 2028”, a afirmat Muraru.

Liberalul consideră că „piruetele” lui Grindeanu din aceste zile, „ofertele otrăvite” şi „intoxicările” lansate public au un singur scop şi anume acela de a continua operaţiunea de a rupe PNL şi de a-i impune o altă direcţie la conducere înainte de 2028. 

„Mesajele PSD nu se adresează conducerii legitime a PNL. Ele sunt trimise peste capul acesteia, către pucişti. PSD speră ca pesediştii din PNL să agite din nou apele şi să transforme partidul, din interior, într-o anexă a PSD”, a declarat Alexandru Muraru.

„Ilie Bolojan a spus-o fără echivoc - dacă PSD va fi la guvernare, PNL va intra în opoziţie”

El a acuzat PSD că mai întâi a sabotat coaliţia din interior, apoi a votat moţiunea de cenzură, după care social-democraţii au trecut la activarea puciştilor din PNL.

„După consultările de la Cotroceni, Ilie Bolojan a spus-o fără echivoc - dacă PSD va fi la guvernare, PNL va intra în opoziţie. Mesajul este la fel de actual acum. Fiecare cacealma a PSD, fiecare ofertă toxică e o momeală aruncată spre cei din PNL care n-au acceptat niciodată voinţa majorităţii din partid. PSD nu negociază cu PNL. Negociază împotriva lui, iar “liberalii” care lucrează în culise cu PSD, îşi joacă cariera politică”, a precizat Muraru.

Liberalul mai spune că pentru PSD, miza nu este cine ajunge la Palatul victoria în următoarele luni, ci doborârea lui Ilie Bolojan, pentru că acesta a făcut posibilă alternativa reală la PSD în perspectiva alegerilor din 2028.

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Editor : Liviu Cojan

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