Live TV

Alexandru Muraru promite că PNL va construi cea mai fermă opoziţie din ultimele decenii. „O luptă în a opri PSD să captureze România”

Data publicării:
Alexandru Muraru
Alexandru Muraru. Foto: Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Vicepreşedintele PNL, deputatul Alexandru Muraru, susţine că, începând de marţi, după votul de învestitură pentru noul guvern, PNL va construi cea mai „fermă” şi mai „combativă” opoziţie din ultimele decenii.

Liberalul Muraru a scris duminică pe Facebook că PNL va urmări fiecare decizie şi fiecare contract şi va scoate la iveală tunurile şi abuzurile.

„Ce va face PNL? Va construi cea mai fermă şi mai combativă opoziţie din ultimele decenii. Va urmări fiecare decizie, fiecare numire, fiecare contract şi fiecare leu cheltuit. Va scoate la lumină tunurile, abuzurile şi va pune pe masă cazurile, vinovaţii. PSD trebuie să ştie că răspunderea pentru guvernare nu se negociază în spatele uşilor închise”, a afirmat Alexandru Muraru, liderul PNL Iaşi, filială care a anunţat sâmbătă că nu susţine învestirea noului Cabinet, ulterior decizia partidului fiind de a da un vot condiţionat Guvernului Luca Niculescu.

Potrivit lui Muraru, PSD a compromis încrederea românilor în progres, a sufocat reforme şi a transformat speranţele oamenilor în monedă de schimb pentru propria putere. 

„A cerut mereu încă o şansă şi a oferit aceleaşi reflexe: clientelism, risipă, protejarea privilegiilor şi ostilitate faţă de orice schimbare care îi ameninţă controlul. România nu mai poate plăti la nesfârşit costul supravieţuirii politice a PSD”, a mai spus Muraru.

El consideră că PNL are, după mulţi ani, un preşedinte care va deveni „reperul” opoziţiei democratice.

„În jurul lui Ilie Bolojan putem construi o mişcare politică masivă, prezentă în toată ţara, o alternativă unică, alături de oamenii care muncesc, plătesc taxe şi cer un stat care să îi respecte. (…) Opoziţia înseamnă desprinderea categorică de PSD şi şansa consolidării partidului prin consecvenţă, competenţă şi respectarea angajamentelor faţă de alegători”, a declarat Muraru.

Vicepreşedintele PNL a adăugat că furia şi nemulţumirea oamenilor nu trebuie abandonate radicalilor şi demagogilor care promit salvarea ţării în timp ce îi ameninţă libertatea şi direcţia europeană.

„Va fi o luptă în a opri PSD să captureze România”, a adăugat Alexandru Muraru.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cernavoda
1
Barjele scufundate în Dunăre şi alte lucrări făcute pentru centrala de la Cernavodă au...
Steffen Skjottelvik cu sania trasă de câini / urși polari în Canada, Hudson Bay
2
Finalul tragic al unei călătorii de trei ani prin sălbăticia Canadei. Un aventurier s-a...
luca niculescu inquam george calin
3
Luca Niculescu, despre propunerea lui Marian Neacșu la MAI, în ciuda condamnării penale...
calin georgescu inquam george calin
4
Cum a motivat judecătorul de la Tribunalul București decizia de a-l plasa pe Călin...
Viteza maximă în localitate. Inquam Photos Cornel Putan
5
Regula rutieră pe care mulți șoferi o ignoră: Ce se întâmplă cu limita de viteză de la...
”Pereții s-au cutremurat”. Cristi Chivu a lăsat pe toată lumea ”mască”: ”Ieșire fără precedent”
Digi Sport
”Pereții s-au cutremurat”. Cristi Chivu a lăsat pe toată lumea ”mască”: ”Ieșire fără precedent”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Bolojan, criticat în ședința PNL de tabăra Veștea: De la „Ideea e bună, dar cu cinci luni întârziere” la „Luăm decizii după ChatGPT”
BUCURESTI - CONFERINTA - PSD SI PNL SECTOR 1 - 25 NOI 2022
Florin Manole, ministrul propus la „Muncă” susţine „ferm” indexarea pensiilor, eliminarea CASS pentru veterani şi pentru mame
ID266028-INQUAM-PHOTOS-GYOZO-BAGHIU
Ciprian Ciucu, despre votul PNL pentru noul guvern: „Nu e o decizie care să ne facă plăcere şi nu va fi un vot dat cu entuziasm”
oana gheorghiu gov ro
Oana Gheorghiu: PSD va trebui să îşi asume guvernarea şi să aducă laptele şi mierea pe care le-a promis
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureşan, după decizia de susţinere a Guvernului Niculescu: „Vom fi cu ochii pe aceşti miniştri”
Recomandările redacţiei
2026-10-08-4831
Luca Niculescu s-a întâlnit cu miniștrii propuși la Vila Lac
drona
Imagini spectaculoase de la misiunea de sâmbătă, când două drone au...
doi oameni cu o umbrela in ploaie
Meteorologii anunță ploi și cod galben de vânt astăzi în țară. Cum va...
Marco Rubio
Rubio spune că Trump va decide în cel mult 60 de zile dacă aplică...
Ultimele știri
Ungaria este pregătită să permită tranzitul cerealelor ucrainene către Europa de Vest, afirmă prim-ministrul Peter Magyar
Peste 300 de pui de balenă au murit în condiții misterioase în Patagonia. Ce legătură ar putea avea pescărușii cu acest fenomen
Unul dintre organizatorii protestelor din Franța îndeamnă la o gravă generală la 5 noiembrie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sheryl Crow, despre Armstrong: Ne-am despărțit în săptămâna când am aflat că am cancer. Apoi am auzit că...
Cancan
'E peste 1 milion de dolari.' Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America
Fanatik.ro
Episod-șoc cu Elias Charalambous la FCSB, dezvăluit în direct! „Nu-l primeau cu ei la masă. Stătea la 30 de...
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Fanatik.ro
Dănuț Lupu l-a făcut praf pe Moruțan după evoluția ștearsă din Rapid – Corvinul: „A fost penibil”
Adevărul
Cum au ajuns femeile din cercul lui Donald Trump să fie comparate cu extratereştrii. „Nici nu mai arată ca o...
Digieconomic
Ce se întâmplă cu creditul unei persoane după deces și cine preia datoria. Explicațiile unui avocat
Digi FM
Cine a plătit tratamentul de peste un milion de dolari al Alinei Pușcău. Cum a reușit fotomodelul să acopere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După ce a pozat nud, ”femeia perfectă” i-a fost propusă de Alexandru Țiriac lui Donald Trump: ”Aș plăti un...
Pro FM
Amy Winehouse, mărturisire cutremurătoare cu 4 ani înainte de moarte. Care era cea mai mare teamă a artistei
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Scarlett Johansson, despre „chimia excelentă” cu Sam Rockwell: „O, îl iubesc. Este unul dintre actorii mei...
Adevarul
Istoria marilor cartiere clujene, spusă de urbanistul care le-a ridicat în perioada comunistă: „Am făcut...
Newsweek
OFICIAL Cu ce procent ar trebui indexate pensiile la 1 ianuarie? Câți bani ar urma să ia în plus pensionarii?
Digi FM
Inna, nașă de botez într-o ținută care a atras toate privirile. Ce a făcut artista înainte să intre în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
Momentul când două păsări se bat pe un pește. Imaginile surprinse în India au făcut înconjurul lumii
Film Now
Judi Dench, declarație neașteptată la 91 de ani: "Vreau să mor în cabina mea, după un spectacol". Actrița își...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro