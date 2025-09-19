Liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, a declarat, vineri, la Digi24, că declarațiile Liei Olguța Vasilescu, lider în PSD și primar al Craiovei, privind o posibilă demisie a premierului Ilie Bolojan, au legătură „exclusiv cu ceea ce se întâmplă în interiorul PSD”. „PSD nu este de natură să arate mușchii pentru picarea unui guvern de Coaliție, în care PSD are cel mai mare număr de parlamentari”, a mai transmis Muraru.

„Se înscrie în aceeași notă de agitație pe care PSD-ul o propagă de câteva săptămâni. Are legătură exclusiv cu ceea ce se întâmplă în interiorul PSD. Este singurul partid care n-a avut alegeri interne. Vrem să știm și noi când va avea loc acest congres. Eu nu știu dacă doamna Vasilescu va candida la președinția PSD, deși există zvonuri că încearcă să candideze sau că se gândește să candideze la președinția a PSD. Aceste atacuri la adresa prim-ministrului au legătură cu acest tip de ipocrizie pe care PSD îl propagă în spațiul public.

PSD a fost parte din toate deciziile coaliției de guvernare, inclusiv pe pachetul 1 de reforme, pe pachet pe care încearcă să-l modifice în momentul de față. Este un tip de manipulare nu doar față de propriul activ de partid, ci și față de alegători.

Noi considerăm că acest tip de a încerca să păcălești oamenii nu mai funcționează la nivelul anului 2025. Doamna Vasilescu cred că n-a înțeles că această reformă a administrației nu este despre tăieri. Discuția nu se concentrează doar pe reduceri de personal, ci și pe un stat eficient.

Doamna Vasilescu este primar de municipiu, reședință de județ al Craiovei, în județul Dolj, nu este membru al Parlamentului. Doamna Vasilescu nu are cum să pice niciun guvern, nici direct, nici indirect.

PSD nu este de natură să arate mușchii pentru picarea unui guvern de Coaliție, în care PSD are cel mai mare număr de parlamentari”, spune Alexandru Muraru.

Deputatul PNL adaugă că „la momentul în care s-a format această coaliție de guvernare, s-a stabilit cine preia poziția de prim-ministru și nu a fost niciun fel de înghesuială”.

„Deci PSD nu trebuie să se bazeze pe acest tip de discurs, pentru că PNL îl susține în totalitate pe premierul Bolojan. Nu cred că poate fi pusă în discuție nici poziția lui Ilie Bolojan, nici autoritatea lui.

În programul de guvernare această reformă a administrației publice locale a fost agreată de toate partidele politice din coaliția de guvernare, este scrisă în programul care a fost votat de către Parlament, inclusiv de parlamentari PSD. Orice tip de frână nu face altceva decât să să erodeze și mai mult procentele PSD”, mai afirmă Muraru.

Acesta spune că, în discuțiile din interiorul PNL, Ilie Bolojan nu a amenințat cu demisia.

„Ne-a spus doar că într-adevăr este ferm, că rămâne pe poziție, că acceptă această discuție cu grupurile de lucru, că într-adevăr reforma administrației publice locale are multiple paliere. A pune sub semnul întrebării autoritatea prim-ministrului sau poziția lui dacă nu acceptă acest ultimatum este pur și simplu ridicol și este caraghios din partea doamnei Vasilescu.

Eu cred că până la urmă se va ajunge un la un consens și toate aceste declarații atât de războinice nu vor părea în momentul acela decât și mai caraghioase decât sunt astăzi”, a mai declarat Alexandru Muraru.

Dacă Ilie Bolojan vrea să demisioneze, coaliția poate pune un nou premier în 3-5 zile, spune vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu. Ea a subliniat la Digi24 că partidul ei nu acceptă varianta concedierii a 10% din funcționarii primăriilor și insistă pentru libertatea aleșilor locali de a decide să reducă din cheltuieli fără a da oameni afară. Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu este de acord cu această variantă, pentru că nu ar aduce economii pe termen lung.

