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Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL: PSD pregătește suspendarea președintelui Nicușor Dan. „Lipsesc doar 18 voturi”

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Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a declarat în cadrul unui interviu la RFIPartidul Social Democrat pregătește suspendarea președintelui Nicușor Dan și că în acest moment „lipsesc doar 18 voturi” pentru ca acest lucru să ajungă realitate.

Muraru acuză PSD că pregătește suspendarea președintelui Nicușor Dan: Ne îngrijorează foarte mult o altă chestiune care s-a pus în mișcare în aceste zile și anume o operațiune care seamănă cu ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2024 și anume noi credem că PSD pregătește suspendarea lui Nicușor Dan. PSD a început operațiunea de abandonare a lui Nicușor Dan, adică scenariul politic din 2024 se repetă de această dată în Parlament, adică acele semnături ale parlamentarilor PSD pentru suspendarea președintelui nu sunt un episod politic minor și ele marchează trecerea foarte bruscă de la declarații de delimitare față de AUR, la cooperare concretă într-un demers împotriva șefului statului”, a spus Muraru.

Vicepreședintele PNL spune că, în ansamblu, conducerea PSD știe ce se întâmplă și a ales să nu își sancționeze parlamentarii.

„Această tolerare este foarte evidentă și, are consecințe politice (...), arată că este un plan aprobat de conducerea partidului și așa cum au transferat peste o sută de mii de voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024 (...), tot așa noi suntem trași de mânecă de unii colegi pesediști din Parlament, care ne spun că această operațiune s-a declanșat la nivelul Parlamentului. Practic, nu mai există nicio linie roșie, dimpotrivă, există un transfer de semnături și ulterior de voturi, lipsesc în acest moment 18 voturi pentru suspendarea președintelui, care cu ajutorul PSD, acestea se vor aduna pentru AUR și alte formațiuni extremiste, în câteva luni”.

Editor : Sebastian Eduard

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