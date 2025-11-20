Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat joi, în emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, că anul 2026 va fi un sprint pe final de PNRR, precizând că e critic ca Guvernul să încerce să ia toți banii disponibili din acest program.



„2026 este anul PNRR, este critic să absorbim banii din PNRR. E un sprint pe final, pe final de PNRR, în care încercăm să luăm aproape toți banii pe care îi mai putem lua din acest program, după ce, bineînțeles, au fost operate restrângerile din program. Dar sunt 10 miliarde în granturi pe care trebuie să-i absorbim până la finalul PNRR-ului. E foarte important în perioada imediat următoare să luăm cât mai mulți din acești bani.

Dar să știți că se vede și în 2025 o tendință pe zona de cheltuială cu fonduri europene, în care crește practic cheltuiala cu fondurile europene de la 3 miliarde în semestru întâi, în medie, la 5 miliarde în trimestru trei. Crește media, ceea ce e un semn bun. Asta înseamnă că reușim să atragem mai multe fonduri europene, dar această tendință trebuie să continue, pentru că mai e mai puțin de un an de zile până la finalizare a programului”, a declarat Nazare.

Întrebat dacă proiectul pensiilor magistraților nu este important pentru PNRR, ministrul de Finanțe a răspuns: „Este de la sine înțeles că e o penalitate de 231 de milioane de euro despre care știm, Comisia a informat. Ne-a dat o extindere de șase luni care se termină la finalul acestei luni. Nu poți să negi o realitate”.

Nazare spune că speră ca România să ia acești bani, deși termenul limită e 28 noiembrie, iar legea pensiilor nu a fost adoptată.

„Știu că sunt eforturi mari pe care le face ministrul Fondurilor Europene în dialog cu Comisia pe această zonă unde gestionează subiectul. Știu că a discutat cu Comisia în mai multe rânduri, sperăm din tot sufletul să reușim să luăm acești bani”, a spus Nazare.

Editor : C.L.B.