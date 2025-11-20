Live TV

Exclusiv Alexandru Nazare: Anul 2026 este un sprint pe final de PNRR. E critic să absorbim cât mai mult din acești bani

Data actualizării: Data publicării:
Alexandru Nazare
Alexandru Nazare. Foto: Alexandru Nazare/ Facebook

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat joi, în emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, că anul 2026 va fi un sprint pe final de PNRR, precizând că e critic ca Guvernul să încerce să ia toți banii disponibili din acest program.


„2026 este anul PNRR, este critic să absorbim banii din PNRR. E un sprint pe final, pe final de PNRR, în care încercăm să luăm aproape toți banii pe care îi mai putem lua din acest program, după ce, bineînțeles, au fost operate restrângerile din program. Dar sunt 10 miliarde în granturi pe care trebuie să-i absorbim până la finalul PNRR-ului. E foarte important în perioada imediat următoare să luăm cât mai mulți din acești bani.

Dar să știți că se vede și în 2025 o tendință pe zona de cheltuială cu fonduri europene, în care crește practic cheltuiala cu fondurile europene de la 3 miliarde în semestru întâi, în medie, la 5 miliarde în trimestru trei. Crește media, ceea ce e un semn bun. Asta înseamnă că reușim să atragem mai multe fonduri europene, dar această tendință trebuie să continue, pentru că mai e mai puțin de un an de zile până la finalizare a programului”, a declarat Nazare. 

Întrebat dacă proiectul pensiilor magistraților nu este important pentru PNRR, ministrul de Finanțe a răspuns: „Este de la sine înțeles că e o penalitate de 231 de milioane de euro despre care știm, Comisia a informat. Ne-a dat o extindere de șase luni care se termină la finalul acestei luni. Nu poți să negi o realitate”.

Nazare spune că speră ca România să ia acești bani, deși termenul limită e 28 noiembrie, iar legea pensiilor nu a fost adoptată. 

„Știu că sunt eforturi mari pe care le face ministrul Fondurilor Europene în dialog cu Comisia pe această zonă unde gestionează subiectul. Știu că a discutat cu Comisia în mai multe rânduri, sperăm din tot sufletul să reușim să luăm acești bani”, a spus Nazare. 

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
2
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare...
dr flavia grosan
3
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor...
primaria capitalei
4
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată...
intrarea in sala CCR
5
CCR devansează termenul: contestația AUR privind legea taxelor va fi judecată pe 10...
Ion Țiriac a primit o ”ofertă ieșită din comun” și a făcut anunțul: cui i-a cedat întreaga colecție de mașini!
Digi Sport
Ion Țiriac a primit o ”ofertă ieșită din comun” și a făcut anunțul: cui i-a cedat întreaga colecție de mașini!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
alexandru nazare sustine o conferinta de presa
Ministrul Nazare, despre termenele CCR pentru legea taxelor: Ne-a...
klaus si carmen iohannis
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților...
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Ucraina anunță că a primit planul american pentru încheierea...
h potra scos sub escorta grea de pe aeroportul otopeni
Horațiu Potra a fost adus sub escortă în România, împreună cu fiul și...
Ultimele știri
Jeff Bezos concurează cu SpaceX. Blue Origin dezvăluie planul pentru o versiune mai mare a rachetei New Glenn
Trump amenință cu pedeapsa capitală democraţii care cer armatei să nu se supună ordinelor sale
Două persoane au fost arestate după ce un camion cu muniție de război a fost oprit la vama cu Republica Moldova
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ministrul de Finanțe vine la Digi24, de la ora 21:00
emblema romsilva
Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgență pentru reorganizarea Romsilva. Care sunt noile măsuri ce vor intra în vigoare
statuie a justitiei si un ciocanel de judecator
DOCUMENT | Proiectul de lege privind modificarea pensiilor magistraților a fost publicat. Ce prevede actul
Radu Marinescu
Radu Marinescu, despre avizul CSM privind pensiile magistraților: „Legea este cunoscută”. Ce spune despre noua variantă a proiectului
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Comisia Europeană confirmă eficienţa măsurilor adoptate de Guvern, spune ministrul Finanțelor. „România e pe drumul cel bun”
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd se suprapune cu Uranus retrograd. Doua zodii sunt zguduite și sunt așteptate răsturnări de...
Cancan
Ce ilegalitate ar fi făcut mama Sarei în cabinetul stomatologic din Sectorul 3. Avocatul familiei rupe...
Fanatik.ro
Cum a prosperat firma pneumologului Flavia Groșan, în ciuda controverselor pe care le-a iscat. Câștiguri de...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Kira Hagi și Ion Țiriac, apariție memorabilă. Cum au fost surprinși cei doi: ”Sunt topită”
Adevărul
Controversă în jurul filmului „Cravata Galbenă”. Echipa de producție, acuzată că a cerut cenzurarea unei...
Playtech
Cine nu se poate pensiona anticipat, chiar dacă are vechime. Situații speciale din lege
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi Sport
VIDEO ”Rușinos”: imaginile cu puștii nord-coreeni la Doha fac înconjurul lumii
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție ca la Hollywood. Rochia mulată și decoltată a devenit translucidă în blițurile...
Film Now
Jennifer Lawrence, fascinată de un film al lui Leonardo DiCaprio: „Cel mai bun film pe care l-am văzut...
Adevarul
Anul 2025, mai slab ca 2024 la autostrăzi finalizate, în ciuda previziunilor optimiste. Ce șantiere sunt pe...
Newsweek
De ce judecătorii CCR nu analizează dosare de pensii depuse pe noua lege a pensiilor? Cine pierde sume uriașe
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Dovezi ale existenţei vieţii pe Pământ în urmă cu 3,3 miliarde de ani, descoperite de cercetători americani
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Îi leagă 35 de ani de prietenie. Billy Bob Thornton, fascinat de „frumoasa” Demi Moore: O iubesc pe fata...
UTV
Eva Măruță are o apariție emoționantă în podcastul tatălui ei. Confesiuni despre familie care i-au făcut pe...