Alexandru Nazare anunță încă 2 miliarde de lei pentru proiectele PNRR. Unde vor ajunge banii

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță suplimentarea cu încă 2 miliarde de lei a bugetelor Ministerului Transporturilor și Ministerului Mediului, pentru plata facturilor aferente proiectelor finanțate prin PNRR. Potrivit acestuia, până la 12 octombrie, statul a efectuat plăți de 44,3 miliarde de lei pentru aceste investiții, iar efortul bugetar mobilizat efectiv în 2026 va depăși 46,5 miliarde de lei. Nazare avertizează că ministerele trebuie să clarifice până la finalul anului obligațiile financiare rămase, în condițiile în care bugetul pentru 2027 trebuie construit pe date complete și pe o planificare riguroasă a resurselor.

Nazare susține că investițiile în dezvoltare nu trebuie să fie blocate de întârzierile la încasare și că firmele care au executat lucrări trebuie să aibă predictibilitate în ceea ce privește plățile.

„Investițiile în dezvoltare nu trebuie să se oprească din cauza blocajelor la încasare. Iar firmele care au executat lucrări trebuie să aibă predictibilitate în privința plăților. De aceea, asigurăm suplimentarea cu încă 2 miliarde de lei pentru bugetele Ministerului Transporturilor și Ministerului Mediului, pentru achitarea facturilor aferente proiectelor PNRR. Creăm această posibilitate prin mecanismele de flexibilitate bugetară și prin utilizarea rezervelor pe care le-am planificat încă de la începutul anului, când am propus proiectul de lege a bugetului pentru acest an”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Potrivit acestuia, decizia reprezintă un nou exemplu al importanței administrării responsabile a finanțelor publice.

„Stabilitatea financiară a țării înseamnă și să anticipezi nevoile, să păstrezi resurse pentru momentele dificile și să direcționezi banii acolo unde investițiile avansează efectiv. Dimensiunea plăților efectuate până acum arată amploarea efortului bugetar pentru susținerea investițiilor din PNRR”, afirmă Nazare.

Peste 44 de miliarde de lei, plătite până la 12 octombrie pentru proiectele PNRR

Ministrul interimar al Finanțelor a precizat că, până la 12 octombrie, statul a efectuat plăți în valoare totală de 44,3 miliarde de lei pentru proiectele incluse în PNRR.

Din această sumă, 28,6 miliarde de lei au fost alocate componentei de granturi, iar 15,7 miliarde de lei au reprezentat plăți pentru componenta de împrumuturi.

„Cu alocările suplimentare pe care le mobilizăm astăzi și sumele încă neexecutate din bugetul celor două ministere, efortul bugetar mobilizat efectiv în 2026 în cadrul proiectelor PNRR depășește 46,5 miliarde de lei, echivalentul a aproape 8,7 miliarde de euro”, a explicat Alexandru Nazare.

Peste 1,3 miliarde de lei pentru infrastructura feroviară

Ministrul a prezentat și principalele destinații ale sumelor suplimentare mobilizate pentru plata facturilor aferente proiectelor PNRR.

Cea mai mare parte a banilor, respectiv 1,33 miliarde de lei, va merge către infrastructura feroviară. Pentru autostrăzi sunt prevăzute 409 milioane de lei, în timp ce infrastructura locală va beneficia de 53 de milioane de lei. Alte 353 de milioane de lei sunt destinate investițiilor de mediu.

Nazare subliniază că aceste plăți au efecte care depășesc continuarea lucrărilor aflate în desfășurare, întrucât contribuie la menținerea activității economice și la susținerea companiilor implicate în proiecte.

„Aceste plăți înseamnă mai mult decât continuarea unor șantiere. Înseamnă lichiditate pentru companii, plăți către subcontractori și furnizori, activitate economică și locuri de muncă susținute în întreaga țară”, a explicat ministrul interimar al Finanțelor.

Nazare: 2026 este anul în care trebuie închis responsabil capitolul PNRR

Alexandru Nazare afirmă că 2026 este anul în care România trebuie să închidă responsabil capitolul PNRR, astfel încât bugetul pentru 2027 să fie construit pe baza unei imagini complete asupra obligațiilor financiare care mai trebuie acoperite.

În acest context, ministrul le cere tuturor ministerelor și coordonatorilor de reforme și investiții din cadrul programului să clarifice situația proiectelor, a lucrărilor executate, a facturilor emise și a obligațiilor de plată rămase.

„Fiecare minister și coordonator de reforme și investiții din PNRR trebuie să clarifice ce proiecte au fost finalizate, ce lucrări au fost executate, ce facturi au fost emise și ce obligații mai trebuie finanțate, inclusiv din alte surse decât PNRR. Nu putem construi bugetul pe 2027 pe estimări sau pe facturi care apar după închiderea programului. Avem o țintă obligatorie de reducere a deficitului, de respectare a angajamentelor europene, menținând în același timp un nivel ridicat al investițiilor publice care alimentează întreaga economie. Pentru toate acestea avem nevoie de transparență, prioritizare și o planificare mult mai riguroasă a resurselor”, avertizează ministrul.

Potrivit lui Nazare, clarificarea acestor obligații este necesară atât pentru respectarea angajamentelor europene și reducerea deficitului bugetar, cât și pentru menținerea unui nivel ridicat al investițiilor publice, care susțin activitatea economică.

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Ministrul insistă asupra necesității unei planificări riguroase a resurselor și a prioritizării cheltuielilor, astfel încât obligațiile deja asumate să fie finanțate, iar problemele bugetare să nu fie transferate către anii următori.

„Disciplina bugetară înseamnă să finanțăm ceea ce putem susține, să plătim obligațiile asumate și să nu transferăm problemele de astăzi în datoriile de mâine. Aceasta este diferența dintre a administra cheltuieli și a administra responsabil finanțele publice”, a adăugat Alexandru Nazare.

Editor : C.A.