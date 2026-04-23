Video Alexandru Nazare, apel către PSD: „Încă sper să nu retragă miniștrii”. Ministrul Finanțelor a avertizat despre riscurile deciziei
Liberalul Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a făcut, joi, un apel către PSD să nu retragă miniştrii din Guvern, o astfel de decizie urmând a avea impact asupra stabilităţii financiare a României.
„Premierul României, un premier care a performat şi performează, este Ilie Bolojan. Încă sper că PSD va lua decizia să nu retragă miniştrii din Guvern”, a afirmat, joi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-un clip video postat pe Facebook.
Liberalul a reamintit că „o astfel de decizie ar atrage după sine creşterea costurilor de finanţare, o îngrijorare din partea instituţiilor financiare internaţionale, inclusiv a agenţiilor de rating”.