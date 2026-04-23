Live TV

Alexandru Nazare, apel către PSD: „Încă sper să nu retragă miniștrii". Ministrul Finanțelor a avertizat despre riscurile deciziei

Data publicării:
Alexandru Nazare la pupitru la guvern face declaratii
Sursa foto: Facebook/Alexandru Nazare

Liberalul Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a făcut, joi, un apel către PSD să nu retragă miniştrii din Guvern, o astfel de decizie urmând a avea impact asupra stabilităţii financiare a României.

Premierul României, un premier care a performat şi performează, este Ilie Bolojan. Încă sper că PSD va lua decizia să nu retragă miniştrii din Guvern”, a afirmat, joi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-un clip video postat pe Facebook.

Liberalul a reamintit că o astfel de decizie ar atrage după sine creşterea costurilor de finanţare, o îngrijorare din partea instituţiilor financiare internaţionale, inclusiv a agenţiilor de rating”.

„A fost greu în discuţiile cu aceştia şi este greu să explicăm această decizie şi orice turbulenţă politică în România”, a mai declarat ministrul.

Miniştrii PSD ar urma să se retragă din Executiv, joi, conform deciziei luate în unanimitate miercuri de liderii partidului. Plecarea lor ar urma să fie oficializată joi după-amiază.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Digi Sport
Un german de 86 de ani, acuzat că a omorât o tânără în București! Le-a spus anchetatorilor cum s-ar fi întâmplat totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Citește mai multe
