Video Alexandru Nazare: „Banii pentru pensionari există, țara are nevoie de buget cât mai repede”. Ministrul anunță noi discuții în Coaliție

Alexandru Nazare. Inquam Photos / Gyozo Baghiu
Noi consultări în Coaliție

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a declarat miercuri că fondurile pentru categoriile vulnerabile sunt disponibile și subliniază că soluția bugetară trebuie să fie bine gândită, nu făcută „la repezeală”. El insistă că este nevoie de discuții în Coaliție și de compromis pentru ca bugetul să fie adoptat rapid. „ Dacă soluția o putem găsi în seara asta sau mâine, nu vă pot garanta, dar trebuie să fie o soluție de compromis”, a precizat demnitarul.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, după suspendarea şedinţei comisiilor reunite de buget-finanţe, că există fondurile necesare pentru categoria vulnerabilă a pensionarilor.

„Este extrem de important de spus: nu e corect să spunem că nu sunt bani pentru această categorie în buget, atâta timp cât sunt 1,7 miliarde. Banii sunt acolo, poate nu în cuantumul în care ne-am fi dorit”, a spus Nazare.

Acesta a subliniat că s-au făcut eforturi suplimentare pentru a finanța programe pentru copii prin proiecte europene, o soluție mai elaborată, dar fezabilă: „Este mai mult de muncă, e adevărat, e mai complicat, dar se poate face, tocmai pentru a salva cadrul fiscal european și pentru a nu lua decizii la repezeală.”

Referitor la situația bugetară actuală, ministrul a explicat că premierul Ilie Bolojan a fost implicat în toate discuțiile și a arătat disponibilitate pentru compromis: „Peste limitele acordate în buget, am virat sume suplimentare: aproape 5 miliarde la transport, 3 miliarde la dezvoltare, 600 de milioane la Agricultură. Am asigurat 1,7 miliarde pentru plata one-off (n.r.  plată unică, nepermanentă, acordată de obicei sub formă de ajutor social sau bonus) pentru pensii și am ajuns la punctul în care trebuie să ne asigurăm că nu riscăm stabilitatea bugetară.”

Alexandru Nazare a insistat asupra importanței dialogului în Coaliție pentru a găsi o soluție viabilă: „Discut cu toți liderii coaliției și este normal să o facem, fiindcă suntem într-un moment foarte important. Dacă soluția o putem găsi în seara asta sau mâine, nu vă pot garanta, dar trebuie să fie o soluție de compromis. Trebuie să vedem cum va evolua bugetul și care sunt condițiile. Însă nu putem face promisiuni nici pentru pensionari, nici pentru români, care nu se pot respecta.”

„Este de datoria noastră a tuturor să găsim soluţia care evită semnalul că bugetul Ministerului de Finanţe sau bugetul de stat n-a fost aprobat. Este un scenariu pe care nu l-am luat niciun moment în calcul şi poate avea efecte negative, importante, asupra percepţiei pieţelor, asupra României”, a spus Nazare.

El a precizat că în aceste două luni de zile, Ministerul de Finanţe a discutat cu toţi ordonatorii, a încercat să integreze toate opiniile acestora.

„Am făcut multe concesii şi am înţeles efortul pe care aceştia l-au făcut în construcţia bugetelor, dar am şi explicat că nu este un buget obişnuit. Este un buget cu foarte multe presiuni. Scăderea de deficit, nivelul de consolidare pe care trebuie să-l atingem în acest an. Trebuie să coborăm de la 147 de miliarde spre 128 de miliarde. În continuare, suntem disponibili pentru a identifica o soluţie corectă, o soluţie transparentă, care să nu pună România în pericol şi în acelaşi timp să satisfacă şi interesele, opiniile şi proiecţiile pe care le are fiecare parte implicată. În acelaşi timp, nu putem să punem o sursă incertă, doar pentru faptul că la un anumit capitol sunt mai mulţi bani, ca şi sursă de finanţare pentru un proiect. Pentru că astfel de greşeli le-am făcut în trecut şi România a avut mult de suferit şi România se află astăzi în situaţia în care se află, cu deficitele pe care le are, pentru că a făcut astfel de greşeli în trecut”, a explicat Nazare.

