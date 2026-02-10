Alexandru Nazare contrazice mediul de afaceri: IMM-urile sunt un „beneficiar direct” al pachetului de relansare economică

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a transmis marți că IMM-urile sunt un beneficiar direct al pachetului de stimulare a investiţiilor mari, argumentând că fiecare investiţie mare atrasă în România înseamnă contracte noi. Mesajul contrazice părerea mediului de afaceri, care susține că măsurile de relansare economică nu ar ajunge, de fapt, decât la un număr restrâns de IMM-uri.

„IMM-urile sunt un beneficiar direct al acestui pachet: fiecare investiţie mare atrasă în România înseamnă contracte noi, cerere pentru produse şi servicii locale, integrare în lanţuri de producţie şi transfer de tehnologie. Este o schimbare reală de abordare: de la consum la investiţii, de la soluţii pe termen scurt la dezvoltare structurală. România are nevoie de capital, de proiecte solide şi de politici economice care să susţină creşterea pe termen lung”, a transmis ministrul.

El a reamintit că România trebuie să promoveze activ oportunităţile de investiţii şi să ofere investitorilor un cadru predictibil şi stimulente avantajoase, pentru că investiţiile mari aduc efecte în lanţ: locuri de muncă bine plătite, producţie în România, exporturi mai mari şi oportunităţi reale pentru IMM-uri şi antreprenorii români, care devin furnizori, parteneri şi beneficiari direcţi.

Potrivit ministrului Finanţelor, componenta de stimulare a investiţiilor mari, recent lansată în dezbatere publică, vine în completarea măsurilor adoptate la finalul anului trecut - abrogarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) şi a taxei pe stâlp din 2027.

Pentru stimularea investiţiilor productive majore, pachetul propune o schemă dedicată proiectelor strategice de minimum 1 miliard de lei, care aduc un boost în producţie, generează exporturi, substituie importuri şi contribuie la dezvoltarea regională.

„Pentru aceste proiecte strategice punem la dispoziţie un mix de instrumente de sprijin precum granturi, credite fiscale, garanţii de stat, bonificaţii de dobândă şi aport de capital. Aceste investiţii creează capacităţi industriale noi şi generează comenzi consistente pentru furnizori locali şi IMM-uri”, a explicat Alexandru Nazare.

Mesajul ministrului vine în contextul în care mediul de afaceri avertiza, după o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, că măsurile de relansare nu ar ajunge, de fapt, decât la un număr restrâns de IMM-uri.

Florin Jianu, președintele IMM România, declara: „A fost o discuție utilă. E bine că vorbim despre relansare economică. E cam mult spus «relansare economică» în momentul în care, pentru mediul de afaceri, mă refer la IMM-uri, pui în programe 0,01% din PIB. Adică 2,2 miliarde de euro cumulat, raportat la un PIB de 375 de miliarde.

Semnalul este bun, că se discută despre relansare economică, însă impactul este limitat. Termenul este cam larg folosit, pentru că nu ai cifre mari. Nu atingi zeci de mii de IMM-uri prin aceste măsuri. Pentru IMM-uri, dacă se ating 200–300 de companii din programele prezentate astăzi de către Ministerul de Finanțe, este mult.”

Ce mai conține pachetul de relansare economică

Totodată, pachetul prevede sprijin pentru industria prelucrătoare şi sectoarele cu deficit comercial, printr-o schemă cu un buget total de 1,05 miliarde euro, adresată investiţiilor de minimum 50 milioane de lei.

„Trebuie să producem în România bunuri pe care astăzi le importăm, în industrii precum fabricarea produselor farmaceutice sau a componentelor electronice şi să reducem dezechilibrele comerciale”, a arătat ministrul de resort.

Proiecte de investiţii de minimum 75 milioane lei în tehnologii „zero net” şi pentru valorificarea resurselor minerale strategice vor fi susţinute prin credite fiscale aplicabile până la 7 ani şi garanţii de stat. Bugetul alocat este de 1,05 miliarde euro. Schema vizează companiile care investesc în sectoarele ce procesează materii prime strategice şi critice (cobalt, litiu, etc) sau dezvoltă produse finite şi componente pentru tehnologiile verzi (precum tehnologii solare, eoliene, baterii si tehnologii de stocare a energiei, etc).

Prin Programul pentru Cercetare, Dezvoltare şi Tehnologii Avansate - TECHUP ROMANIA vor fi susţinute proiecte cu valori între 5 milioane şi 50 milioane lei, prin granturi şi deduceri fiscale de până la 200% din cheltuielile eligibile. Bugetul total al programului este de 1,05 miliarde euro, pentru perioada 2026-2032.

„Astfel, stimulăm cercetarea şi dezvoltarea de tehnologii avansate precum inteligenţă artificială, microelectronică, biotehnologie şi medicină de precizie, tehnologii pentru energie verde şi stocare, producţie avansată, robotică, tehnologie spaţială şi nanotehnologii. Obiectivul este ca firmele inovatoare să poată scala mai rapid tehnologiile de ultimă generaţie, folosind atât sprijin nerambursabil, cât şi facilităţi fiscale, într-un cadru compatibil cu regulile europene de ajutor de stat”, a mai precizat sursa citată.

Pachetul are în vedere şi consolidarea capacităţilor industriale de apărare, printr-o structură dedicată investiţiilor de minimum 10 milioane lei, finanţată cu 200 milioane euro din fonduri europene.

Editor : C.L.B.