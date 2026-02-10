Live TV

Alexandru Nazare contrazice mediul de afaceri: IMM-urile sunt un „beneficiar direct” al pachetului de relansare economică

Data publicării:
alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Ce mai conține pachetul de relansare economică

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a transmis marți că IMM-urile sunt un beneficiar direct al pachetului de stimulare a investiţiilor mari, argumentând că fiecare investiţie mare atrasă în România înseamnă contracte noi. Mesajul contrazice părerea mediului de afaceri, care susține că măsurile de relansare economică nu ar ajunge, de fapt, decât la un număr restrâns de IMM-uri.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„IMM-urile sunt un beneficiar direct al acestui pachet: fiecare investiţie mare atrasă în România înseamnă contracte noi, cerere pentru produse şi servicii locale, integrare în lanţuri de producţie şi transfer de tehnologie. Este o schimbare reală de abordare: de la consum la investiţii, de la soluţii pe termen scurt la dezvoltare structurală. România are nevoie de capital, de proiecte solide şi de politici economice care să susţină creşterea pe termen lung”, a transmis ministrul.

El a reamintit că România trebuie să promoveze activ oportunităţile de investiţii şi să ofere investitorilor un cadru predictibil şi stimulente avantajoase, pentru că investiţiile mari aduc efecte în lanţ: locuri de muncă bine plătite, producţie în România, exporturi mai mari şi oportunităţi reale pentru IMM-uri şi antreprenorii români, care devin furnizori, parteneri şi beneficiari direcţi.

Potrivit ministrului Finanţelor, componenta de stimulare a investiţiilor mari, recent lansată în dezbatere publică, vine în completarea măsurilor adoptate la finalul anului trecut - abrogarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) şi a taxei pe stâlp din 2027.

Pentru stimularea investiţiilor productive majore, pachetul propune o schemă dedicată proiectelor strategice de minimum 1 miliard de lei, care aduc un boost în producţie, generează exporturi, substituie importuri şi contribuie la dezvoltarea regională.

„Pentru aceste proiecte strategice punem la dispoziţie un mix de instrumente de sprijin precum granturi, credite fiscale, garanţii de stat, bonificaţii de dobândă şi aport de capital. Aceste investiţii creează capacităţi industriale noi şi generează comenzi consistente pentru furnizori locali şi IMM-uri”, a explicat Alexandru Nazare.

Mesajul ministrului vine în contextul în care mediul de afaceri avertiza, după o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, că măsurile de relansare nu ar ajunge, de fapt, decât la un număr restrâns de IMM-uri.

Florin Jianu, președintele IMM România, declara: „A fost o discuție utilă. E bine că vorbim despre relansare economică. E cam mult spus «relansare economică» în momentul în care, pentru mediul de afaceri, mă refer la IMM-uri, pui în programe 0,01% din PIB. Adică 2,2 miliarde de euro cumulat, raportat la un PIB de 375 de miliarde.

Semnalul este bun, că se discută despre relansare economică, însă impactul este limitat. Termenul este cam larg folosit, pentru că nu ai cifre mari. Nu atingi zeci de mii de IMM-uri prin aceste măsuri. Pentru IMM-uri, dacă se ating 200–300 de companii din programele prezentate astăzi de către Ministerul de Finanțe, este mult.”

Ce mai conține pachetul de relansare economică

Totodată, pachetul prevede sprijin pentru industria prelucrătoare şi sectoarele cu deficit comercial, printr-o schemă cu un buget total de 1,05 miliarde euro, adresată investiţiilor de minimum 50 milioane de lei.

„Trebuie să producem în România bunuri pe care astăzi le importăm, în industrii precum fabricarea produselor farmaceutice sau a componentelor electronice şi să reducem dezechilibrele comerciale”, a arătat ministrul de resort.

Proiecte de investiţii de minimum 75 milioane lei în tehnologii „zero net” şi pentru valorificarea resurselor minerale strategice vor fi susţinute prin credite fiscale aplicabile până la 7 ani şi garanţii de stat. Bugetul alocat este de 1,05 miliarde euro. Schema vizează companiile care investesc în sectoarele ce procesează materii prime strategice şi critice (cobalt, litiu, etc) sau dezvoltă produse finite şi componente pentru tehnologiile verzi (precum tehnologii solare, eoliene, baterii si tehnologii de stocare a energiei, etc).

Prin Programul pentru Cercetare, Dezvoltare şi Tehnologii Avansate - TECHUP ROMANIA vor fi susţinute proiecte cu valori între 5 milioane şi 50 milioane lei, prin granturi şi deduceri fiscale de până la 200% din cheltuielile eligibile. Bugetul total al programului este de 1,05 miliarde euro, pentru perioada 2026-2032.

„Astfel, stimulăm cercetarea şi dezvoltarea de tehnologii avansate precum inteligenţă artificială, microelectronică, biotehnologie şi medicină de precizie, tehnologii pentru energie verde şi stocare, producţie avansată, robotică, tehnologie spaţială şi nanotehnologii. Obiectivul este ca firmele inovatoare să poată scala mai rapid tehnologiile de ultimă generaţie, folosind atât sprijin nerambursabil, cât şi facilităţi fiscale, într-un cadru compatibil cu regulile europene de ajutor de stat”, a mai precizat sursa citată.

Pachetul are în vedere şi consolidarea capacităţilor industriale de apărare, printr-o structură dedicată investiţiilor de minimum 10 milioane lei, finanţată cu 200 milioane euro din fonduri europene.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
2
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
4
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
5
Kremlinul se plânge că SUA au refuzat oferta lui Putin de 1 miliard de dolari pentru...
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii! Reacția artistei, ”de milioane”
Digi Sport
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii! Reacția artistei, ”de milioane”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bancnote de lei si euro
Ministrul Finanţelor anunță că dobânzile la împrumuturile în lei şi euro au scăzut: „O nouă veste bună pentru România”
Alexandru Nazare gesticuleaza
Ministrul Finanțelor, după întâlnirea cu sindicatele și patronatele: „Statul trebuie să fie un facilitator, nu un obstacol”
intalnire guvern sindicate patronate la sediul guvernului
Întâlnire între Ilie Bolojan, sindicate și patronate. Mediul de afaceri avertizează: „Măsurile de relansare nu ajung la multe IMM-uri”
curier livreaza colete
Nazare: „Taxa pe colete protejeză 50-60 de mii de antreprenori români.” Guvernul analizează armonizarea cu măsura UE de la 1 iulie
bani
Ce se schimbă pentru microîntreprinderi în noul pachet de relansare economică. Reguli mai flexibile, impozitare unică și bonificații
Recomandările redacţiei
ccr inquam octav ganea
Augustin Zegrean și Tudorel Toader explică ce se poate întâmpla după...
primari alesi locali primar
REPORTAJ | „Bolojan râde de noi”. Cum a arătat întâlnirea dintre...
Ședință a Guvernului Bolojan.
Tăierile în administrație și măsurile de relansare economică vor fi...
Vicepreşedintele american, JD Vance.
SUA nu renunță la Groenlanda. JD Vance: „Dacă vom investi în...
Ultimele știri
Pîslaru: Proiecte de apă de 9,68 miliarde euro sunt în derulare. 2,3 milioane de români vor fi racordați la sisteme de epurare
Apel la martori în cazul unui francez de 79 de ani, suspectat de violuri și agresiuni sexuale asupra a 89 de minori, dar și de crime
SUA anunţă noi sancţiuni care vizează întreruperea surselor de finanţare către Hezbollah
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Casa în care trăiește Tori Spelling, un adevărat haos. Colega ei de podcast, șocată: „E o problemă serioasă...
Cancan
A murit și soția însărcinată a lui Sorin Iacob, afaceristul care și-a pierdut viața în accidentul cumplit din...
Fanatik.ro
Marea dezamăgire a lui Cristi Săpunaru după ce Rapid a părăsit Cupa României Betano: „Totul se trage de acolo”
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Povestea emoționantă a unui sportiv de la Jocurile Olimpice de iarnă. Și-a revăzut familia după mulți ani
Adevărul
O adolescentă de 17 ani, bătută și violată de angajatul tatălui său, a murit mâncată de porci după individul...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
O patinatoare olimpică i-a cerut profesorului o amânare la teme pentru că participa la JO de la Milano...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții! Ce i se pregătește lui Cristiano Bergodi, după scandalul de la Cluj
Pro FM
Marc Anthony rupe tăcerea despre scandalul familiei Beckham: „Ceea ce se spune nu este deloc adevărul”
Film Now
A fost dezvăluită cauza morții lui Catherine O’Hara. Ce boală avea celebra actriță și ce scrie în...
Adevarul
Medicamentele aparent banale care afectează capacitatea de a conduce și pot atrage probleme la un control...
Newsweek
Vrei să îți deschizi dosar de pensie în 2026? Te poate costa 4.000 de lei. Vezi pe ce trebuie să dai bani
Digi FM
Rică Răducanu, noi declarații despre viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar: „E boală pe viață, e clar!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Elon Musk visează la primul oraș pe Lună, capabil să se "autodezvolte". Prioritatea SpaceX nu mai e...
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
De ce a refuzat Gwyneth Paltrow o scenă intimă cu Ethan Hawke, acum aproape 30 de ani: "Doamne, tatăl meu o...
UTV
Shakira a căzut pe scenă în timpul unui concert din San Salvador. Reacția artistei i-a surprins pe fani