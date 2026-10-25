Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat, în cadrul unui interviu pentru Digi24, despre auditul anunţat de Sorin Grindeanu la toate ministerele, că nu este absolut nicio problemă, ci e chiar o bucurie, pentru că au ocazia să prezinte situaţia finanţelor publice la zi.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare a fost întrebat dacă relaţia sa cu PNL s-a stricat după ce a acceptat mandatul de ministru, într-un guvern majoritar PSD.

„Am o relaţie foarte bună cu toate partidele. Ştiţi foarte bine că, odată ce am fost votat ca membru în Consiliul de Administraţie BNR, în 2024 mi-am dat demisia din PNL, dar asta nu înseamnă că nu mi-am menţinut relaţia bună, nu doar cu PNL-ul, şi cu membrii PSD din guvern şi cu membrii USR din guvern şi cu ceilalţi colegi parlamentari din grupul minorităţilor şi cu UDMR, pentru că avem nevoie de punţi către toate partidele, astfel încât deciziile pe care le luăm să fie cât mai bine explicate şi să le luăm în timpul pe care îl avem la dispoziţie, cât mai repede. Deci, pentru asta e nevoie de încredere”, a spus ministrul.

Despre auditul anunţat de Sorin Grindeanu, în Parlament, la toate ministerele, Nazare a precizat că Ministerul Finanţelor este una dintre cele mai auditate şi evaluate instituţii din România.

„Nu este absolut nicio problemă, e chiar o bucurie, pentru că avem ocazia să prezentăm situaţia finanţelor publice la zi şi odată ce o prezentăm, bineînţeles, asumăm şi ideea că vom trage nişte concluzii în urma acestei prezentări, care se vor transforma în potenţiale soluţii pentru corectarea dezechilibrelor”, a subliniat Nazare.

„Ni s-a dat un termen de două săptămâni. Undeva, nu săptămâna aceasta, cea care urmează, săptămâna următoare, se împlineşte acest termen. Cerem informaţii de la toate ministerele, astfel încât să avem o viziune completă asupra situaţiei şi sigur că vom prezenta situaţia”, a mai declarat Nazare.

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Editor : A.C.