Alexandru Nazare, despre cazul Pfizer: Nu am semnat memorandumul din 2021

alexandru nazare face declaratii
Ministrul Finanţelor Alexandru Nazare a afirmat, vineri seară, că a încercat în 2021 să prevină situaţia în care se află acum România, care trebuie să plătească sute de milioane de euro companiei Pfizer pentru vaccinuri pe care nu le-a primit. El a explicat că situaţia putea fi prevenită, dar el nu a reuşit.

Alexandru Nazare a comentat, vineri seară, la Antena 3, situaţia în care se află România după ce a pierdut în primă instanţă procesul cu Pfizer.

„Mă doare sufletul pentru că, dacă această situaţie nu putea fi anticipată era ceva. În 2021 am făcut tot ce mi-a stat în putinţă să o previn şi n-am reuşit. Nu am semnat acel memorandum. Acel memorandum care este în această speţă nu este avizat de Ministerul Finanţelor şi speram să trag un semnal de alarmă şi această decizie să nu fie luată. Dar ea a fost luată şi, cinci ani mai târziu, are nişte efecte grave pe care va trebui să găsim soluţii”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, potrivit News.ro.

O instanţă belgiană a obligat miercuri Polonia şi România să preia o livrare de vaccinuri COVID-19 în valoare de 1,9 miliarde de euro (2,2 miliarde de dolari) produse de compania farmaceutică americană Pfizer. 

Potrivit comunicatului instanţei, România are de plătit 600 de milioane de euro.

În iulie 2021, premierul de atunci Florin Cîţu a transmis preşedintelui Klaus Iohannis cererea de revocare a lui Alexandru Nazare din funcţia de ministru al Finanţelor. El a precizat că a discutat cu liderii coaliţiei despre această remaniere, însă preşedintele de atunci al PNL Ludovic Orban s-a arătat deranjat de faptul că premierul Florin Cîţu a invocat că a avut acordul său. 

Liderul liberalilor a precizat că nu a existat niciun acord al său, nici al forurilor statutare ale PNL în acest sens. 

