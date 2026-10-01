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Alexandru Nazare, despre o posibilă nominalizare pentru funcția de premier: „E onorant ca numele meu să apară”

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Alexandru Nazare. Foto: Profimedia
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Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, vehiculat ca posibil premier încă de la declanşarea crizei politice din luna mai, a afirmat, joi seară, că este onorant ca numele lui să apară în astfel de contexte, dar nu vrea să intre într-o discuţie politică. El a precizat că România este într-o situaţie dificilă şi are nevoie cât mai repede de un Guvern şi de un buget aprobat pentru 2027.

„Am încercat să mă concentrez pe subiectele pe care le avem de gestionat la Ministerul Finanţelor şi asta fac şi în acest moment”, a declarat, joi seară, la TVR, Alexandru Nazare, potrivit News.ro.

Despre o eventuală nominalizare pentru funcţia de premier după consultările de luni de la Cotroceni, Nazare a afirmat: Bineînţeles că e onorant ca numele meu să apară, să fie menţionat în astfel de contexte, dar acestea sunt, în general, ştiri pe surse, şi nu aş vrea să intru într-o discuţie politică”.

El a explicat că a menţinut o relaţie bună cu toate partidele până acum.

„Până acum am menţinut o relaţie, pe subiecte tehnice, cu toate partidele, am avut o relaţie bună cu colegii din Guvern de la toate partidele şi cred că avem nevoie să ne punem de acord pe anumite măsuri care să constituie un plan credibil pe 2027, dincolo de subiectul nominalizării şi învestirii Guvernului. Dincolo de asta, viitorul Guvern trebuie să prezinte un plan credibil”, a adăugat Nazare.

Ministrul Finanțelor apreciază că nu suntem într-o situaţie comodă, România are mare nevoie de un guvern învestit cât mai curând”.

„În mod cert, este nevoie de un buget credibil, care să prezinte un plan, care să fie agreat de toate partidele, astfel încât bugetul pentru 2027 să fie adoptat cât mai curând până la finalul anului, pentru că investitorii şi agenţiile şi Comisia Europeană se uită la aceste jaloane importante în deciziile pe care le iau”, a mai declarat ministrul.

Potrivit acestuia, în ochii agenţiilor de rating un calendar al alegerilor anticipate ar (...) pune în pericol materializarea execuţiei bugetului pe 2027, ceea ce, din punctul de vedere al creditorilor şi al agenţiilor, ar pune în mare pericol calificativul de investiţii”.

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat consultări cu partidele pentru luni la Cotroceni şi a anunţat că luni după-amiază va face o nouă nominalizare de premier. Numele lui Alexandru Nazare, specialist agreat de toate partidele, a fost vehiculat ca posibil premier încă de la declanşarea crizei politice. 

Editor : Ș.R.

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