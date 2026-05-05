Alexandru Nazare, după căderea guvernului: Reacţiile pieţelor sunt rapide, iar corecţiile vor fi costisitoare

Ministrul demis al Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că, după ce moţiunea de cenzură a trecut, România nu îşi permite „un interimat economic”. „Continuarea gestionării responsabile a resurselor publice şi semnalele pe care le transmitem în extern sunt esenţiale pentru funcţionarea economiei şi, inclusiv, pentru menţinerea ratingului de ţară”, susţine el. Nazare consideră că „miza momentului depăşeşte logica politică”. „Este o miză de credibilitate, seriozitate şi de poziţionare a României în arhitectura economică europeană şi internaţională”, adaugă el.

„Stabilitatea economică a României şi menţinerea ratingului de ţară - prioritatea nr. 1 după votul de azi al moţiunii. România intră de azi într-o perioadă de interimat guvernamental - fără să îşi permită însă un interimat economic. De aceea, continuarea gestionării responsabile a resurselor publice şi semnalele pe care le transmitem în extern sunt esenţiale pentru funcţionarea economiei şi, inclusiv, pentru menţinerea ratingului de ţară în perioada următoare”, a arătat Alexandru Nazare, marţi, într-o postare pe Facebook, potrivit News.ro.

El a amintit că este vizibil deja „costul instabilităţii” în creşterea cursului leu/euro, în dobânzile majorate, în presiune pe buget şi în riscurile care planează asupra ratingului de ţară.

„Reacţiile pieţelor sunt rapide, iar corecţiile vor fi costisitoare. Am primit deja, în ultimele zile, semnale clare din partea agenţiilor internaţionale de rating: situaţia politică a României este monitorizată în timp real, iar evoluţiile din perioada imediat următoare vor fi decisive. Menţinerea ratingului şi evitarea unei retrogradări depind de capacitatea de a demonstra stabilitate, coerenţă şi predictibilitate în zilele următoare. În acest context, este esenţială menţinerea fermă a direcţiei în gestionarea finanţelor publice şi conservarea echilibrelor macroeconomice - asigurarea continuităţii plăţilor şi angajamentelor publice, menţinerea disciplinei fiscale, asigurarea continuităţii investiţiilor, protejarea capacităţii de finanţare a statului şi evitarea oricărei deteriorări a ratingului suveran”, a subliniat Nazare.

Potrivit acestuia, alături de aceste priorităţi imediate, România are 3 obiective strategice în 2026, care depind direct de stabilitate: implementarea completă a angajamentelor din PNRR, accesarea şi utilizarea eficientă a instrumentelor europene din programul SAFE, precum şi avansarea procesului de aderare la OCDE.

„Toate aceste obiective presupun în mod fundamental încredere, predictibilitate şi continuitate instituţională - exact acele elemente care sunt astăzi sub monitorizarea continuă a partenerilor şi a pieţelor internaţionale. Miza momentului depăşeşte logica politică. Este o miză de credibilitate, seriozitate şi de poziţionare a României în arhitectura economică europeană şi internaţională”, a arătat el.

