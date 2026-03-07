Live TV

Alexandru Nazare, după evaluarea făcută de Moody's: Este esențial să transmitem semnale clare de stabilitate și responsabilitate

Data actualizării: Data publicării:
Alexandru Nazare gesticuleaza
Alexandru Nazare. Foto: Alexandru Nazare/ Facebook

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a transmis sâmbătă, 7 martie, că ultima evaluare publicată de Moody’s „reconfirmă stabilitatea financiară a României” și că astfel sunt valitate măsurile Guvernului din ultimele luni. El mai subliniază că traiectoria României trebuie păstrată, și că este esențial ca țara noastră să transmită „semnale clare de stabilitate și responsabilitate”. 

„Moody’s reconfirmă stabilitatea financiară a României şi potenţialul solid de creştere economică pe termen mediu. O nouă evaluare importantă, publicată aseară de agenţia internaţională de rating Moody’s, validează măsurile Guvernului de la Bucureşti şi subliniază că direcţia de management a finanţelor publice este cea corectă”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Potrivit acestuia, deficitul bugetar este pe o traiectorie clar descendentă, iar acest lucru transmite mai multă încredere investitorilor şi partenerilor internaţionali.

„În acelaşi timp, perspectivele de creştere economică sunt susţinute de investiţii şi de accelerarea absorbţiei fondurilor europene, în special prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Implementarea proiectelor finanţate din aceste resurse sprijină modernizarea infrastructurii, dezvoltarea mediului de afaceri şi creşterea competitivităţii economiei româneşti în regiune”, a mai transmisn ministrul.

Nazare afirmă că ”pentru agenţiile de rating şi pentru pieţele internaţionale este esenţial ca România să transmită semnale clare de stabilitate şi responsabilitate”.

„Acest lucru înseamnă mai multă încredere din partea investitorilor, acces mai bun la finanţare şi premise solide pentru dezvoltare economică şi investiţii pe termen lung în România”, afirmă Alexandru Nazare.

Potrivit Ministerului Finanţelor Publice, agenţia de evaluare financiară Moody’s Ratings a finalizat revizuirea periodică a profilului de credit al României, reconfirmând potenţialul solid de creştere economică pe termen mediu şi capacitatea de rezilienţă a ţării în faţa şocurilor externe.

Concluziile analizei validează direcţia măsurilor de consolidare fiscală demarate în 2025 şi subliniază importanţa menţinerii disciplinei bugetare pentru asigurarea unei traiectorii sustenabile a datoriei publice, arată reprezentanţii ministerului.

Echilibrarea bugetului şi eficienţa măsurilor adoptate

Agenţia Moody’s confirmă că măsurile fiscale adoptate începând cu iulie 2025 au avut un impact pozitiv asupra perspectivelor bugetare ale României. Ca urmare a acestor decizii, deficitul bugetar este pe o traiectorie descendentă clară: de la un vârf de 9,3% din PIB în termeni ESA în 2024, agenţia estimează o reducere până la 8,2% în 2025 şi să ajungă la 6,3% din PIB la finalul anului 2026.

Deşi datoria guvernamentală este prognozată să atingă 62,9% din PIB în 2027, şi să se stabilizeze la aproximativ 65%, Moody’s consideră că România păstrează o capacitate de plată a datoriilor care rămâne robustă. Totuşi, agenţia notează potenţialele riscuri pentru perspectiva unei reduceri suplimentare a deficitului dincolo de anul 2026 şi a unei stabilizări a poverii datoriei la un nivel corespunzător ratingului Baa3.

Investiţiile prin PNRR, motorul de creştere economică

„Ministerul Finanţelor reafirmă că atragerea fondurilor europene reprezintă prioritatea zero. Absorbţia banilor din Facilitatea de Redresare şi Rezilienţă (RRF) până în august 2026 este considerată de agenţie factorul determinant pentru evitarea unei contracţii economice în cursul acestui an. Deşi au existat întârzieri în implementare începând cu anul 2024, raportul Moody’s remarcă faptul că actualul guvern a accelerat semnificativ procesul. În acest context, agenţia estimează că România poate accesa cea mai mare parte a finanţării rămase până la finalul anului 2026, susţinând astfel investiţiile publice şi reformele structurale”, arată ministerul.

Conform raportului, perspectiva ratingului ar putea reveni la una stabilă prin implementarea completă şi eficientă a programului de consolidare adoptat în2025, proces ce trebuie să continue şi după 2027, chiar dacă într-un ritm mai moderat.

