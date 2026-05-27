Alexandru Nazare este audiat ca martor la DNA în dosarul vaccinurilor anti-COVID (Surse)

Alexandru Nazare. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, este audiat miercuri la Direcţia Naţională Anticorupţie în dosarul achiziţiilor de vaccinuri anti-COVID din pandemie, au precizat surse judiciare pentru Agerpres. 

Potrivit surselor citate, acesta s-a prezentat pentru a da declaraţii în calitate de martor.

Dosarul vaccinurilor îi vizează pe fostul premier Florin Cîţu şi pe foştii miniştri ai Sănătăţii Vlad Voiculescu şi Ioana Mihăilă.

Alexandru Nazare a fost ministru al Finanţelor şi în Guvernul Cîţu.

Potrivit DNA, la data de 17 iunie 2020, Comisia Europeană a lansat Strategia europeană privind accelerarea dezvoltării, fabricării şi distribuţiei vaccinurilor împotriva COVID-19 prin care propunea o abordare centralizată pentru achiziţia unor opţiuni viabile de vaccinuri şi care a presupus negocierea de către CE a unor acorduri de achiziţie anticipată cu producătorii în numele statelor membre.

Vaccinurile urmau să fie distribuite statelor membre UE în funcţie de numărul populaţiei, iar decizia cu privire la vaccinarea prioritară a anumitor categorii de populaţie revenea statelor membre, menţiona DNA.

Anchetatorii susţineau că statele membre aveau posibilitatea să utilizeze, într-un termen de cinci zile de la notificare, o clauză de "opt-out", astfel că nu erau obligate să suporte niciun fel de contribuţie pentru vaccinurile pe care decideau să nu le solicite.

„În prezenta cauză, (...) sunt cercetate aspecte legate de modalitatea în care, în perioada ianuarie - mai 2021, persoane din Guvernul României, cu încălcarea dispoziţiilor legale şi în lipsa oricăror documente/analize care să ateste necesitatea achiziţiei, ar fi contractat un număr mult mai mare de doze de vaccin (Pfizer şi Moderna), în condiţiile în care numărul persoanelor eligibile pentru vaccinare comunicat de statul român Comisiei Europene era de 10,7 milioane”, explicau procurorii.

Conform DNA, deşi dozele de vaccin contractate anterior datei de 1 ianuarie 2021 (37.588.366 doze) ar fi fost suficiente pentru vaccinarea unui număr de peste 23 milioane de persoane, două dintre cele trei persoane faţă de care se solicită formularea cererilor de efectuare a urmăririi penale, beneficiind de ajutorul celei de a treia, ar fi tranzacţionat şi ordonanţat la plată achiziţia în plus a cantităţii de 52.805.690 doze de vaccin, în valoare totală de 1.005.498.687 euro, la care se adaugă TVA, sumă care constituie un prejudiciu adus bugetului statului.

