Alexandru Nazare: În PNL, nu se pune problema să ai un premier cu rezultate şi acel premier să fie pus în pericol

Data publicării:
alexandru nazare la sediul pnl
Alexandru Nazare. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că „nu încape discuţie” în interiorul PNL pe tema unei eventuale schimbări a premierului Ilie Bolojan din fruntea Guvernului, el arătând că „nu se pune problema să ai un premier cu rezultate şi acel premier să fie pus în pericol”. Nazare susţine că este nevoie de stabilitate şi că, de pe urma stabilităţii, şi partidele, şi ţara au de câştigat.

„Toate lucrurile nu au fost uşor de realizat, prim-ministrul Ilie Bolojan a avut un rol extrem de important, a condus acest proces, a discutat cu toate partidele, a reuşit să ţină un echilibru important. Eu cred că nici nu încape discuţie, iar acest lucru, în PNL, din toate informaţiile pe care le am, nu se pune problema să ai un premier cu rezultate şi acel premier să fie pus în pericol. Şi nu doar că ar fi pus în pericol, noi aici trebuie să ne uităm la chestiunile legate de stabilitate”, a afirmat Alexandru Nazare, la Antena 3, luni seară, întrebat fiind despre o eventuală schimbare a premierului, transmite News.ro.

El a declarat că inclusiv investitorii străini i-au vorbit despre stabilitate, Nazare arătând că şi accederea în OCDE şi accesarea de fonduri europene depind de stabilitate.

„Nu cred că ar fi benefic pentru România să discutăm despre o schimbare. Toate aceste acuze sau discuţii care au loc în presă legate de stabilitatea coaliţiei sunt lucruri prin care, din nefericire, ne autosabotăm. Cu toţii putem câştiga, toată coaliţia poate câştiga, România poate câştiga dacă stăm împreună şi ţinem o direcţie comună”, a adăugat reprezentantul PNL.

