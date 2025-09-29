Live TV

Alexandru Nazare, mesaj după publicarea proiectului de rectificare: „Ne asigurăm că statul îşi poate îndeplini toate obligaţiile”

BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Alexandru Nazare. Inquam Photos / George Călin

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat, luni, după ce a fost publicat proiectul rectificării bugetare, că este un demers important, într-un moment în care provocările economice sunt reale şi nu pot fi ignorate”. Ne asigurăm că statul îşi poate îndeplini toate obligaţiile, în mod corect şi la timp”, a transmis demnitarul.

Astăzi am publicat rectificarea bugetară – un demers important, într-un moment în care provocările economice sunt reale şi nu pot fi ignorate. Este un act de responsabilitate, prin care ne asigurăm că statul îşi poate îndeplini toate obligaţiile, în mod corect şi la timp”, a scris, luni seară, pe Facebook, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Acesta explică ce urmăreşte proiectul rectificării bugetare:

  • să protejăm cetăţenii - garantăm plata pensiilor, alocaţiilor, indemnizaţiilor de sănătate şi sprijinului social pentru românii vulnerabili
  • să asigurăm funcţionarea instituţiilor publice: şcoli, spitale, autorităţi locale - fără această rectificare, multe dintre ele ar fi ajuns în dificultate până la final de an
  • să menţinem încrederea partenerilor europeni şi internaţionali în capacitatea României de a lua decizii fiscal - bugetare responsabile

Menţinem totodată investiţiile publice la un nivel record - peste 150 de miliarde de lei - în infrastructură, educaţie, sănătate şi energie. Sunt investiţii care susţin în continuare creşterea economică şi locurile de muncă”, a mai transmis Nazare.

Potrivit ministrului, în condiţiile în care creşterea economică estimată la începutul anului nu s-a confirmat, iar inflaţia a rămas ridicată”, rectificarea asigură că deficitul este stabilizat la 8.4%.

Rectificarea bugetară nu este doar un exerciţiu tehnic, ci un pas necesar pentru a reda încredere şi predictibilitate economiei României. Prin acest efort comun, demonstrăm că statul ştie să răspundă realist provocărilor şi să creeze condiţiile pentru dezvoltare, stabilitate financiară şi bunăstare pentru cetăţeni”, a mai precizat ministrul Finanţelor.

Citește și DOCUMENT Ministerul Finanțelor a publicat rectificarea bugetară. Guvernul își asumă un deficit de 8,4% din PIB. Cum arată cifrele

