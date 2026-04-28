Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor: „România reuşeşte o corecţie solidă şi credibilă”

România reuşeşte o corecţie solidă şi credibilă, într-un context internaţional marcat de creşteri ale dobânzilor, presiuni pe costurile de finanţare şi încetinire economică în multe state europene, a anunţat marţi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

„Am publicat azi cifrele execuţiei bugetare pentru T1 2026. Datele la zi reconfirmă reducerea deficitului la mai mult decât la jumătate faţă de anul trecut. Într-un context internaţional marcat de creşteri ale dobânzilor, presiuni pe costurile de finanţare şi încetinire economică în multe state europene şi după un an 2025 cu dezechilibre bugetare majore, România reuşeşte o corecţie solidă şi credibilă. Cea mai importantă evoluţie: am reuşit reducerea deficitului la 1,03% din PIB, de la 2,28% în primul trimestru din 2025 - practic, mai mult decât înjumătăţit. Este un rezultat major pentru credibilitatea financiară a României, într-un moment în care pieţele penalizează rapid derapajele”, a scris Nazare, pe Facebook, potrivit Agerpres.

Acesta a subliniat că veniturile au crescut cu 12,3%, peste ritmul economiei, ceea ce subliniază că măsurile de lărgire a bazei de impozitare şi îmbunătăţirea colectării produc efecte din ce în ce mai vizibile. În acelaşi timp, restituirile de TVA cresc, susţinând lichiditatea în economie.

„Pe componenta de cheltuieli înregistrăm o scădere a acestora ca pondere în PIB şi o disciplină clară, inclusiv la cheltuielile de personal. Este un semnal important că ajustarea nu se face doar din venituri, ci şi prin controlul responsabil al cheltuielilor”, a punctat şeful de la Finanţe.

Potrivit sursei citate, investiţiile au înregistrat o creştere semnificativă în primul trimestru.

„Investiţiile rămân, totodată, la un nivel ridicat - finanţate preponderent din fonduri europene, în creştere semnificativă. Un aspect important în contextul bugetar actual al României, pentru că înseamnă dezvoltare fără presiune suplimentară pe deficit şi pe împrumuturi interne. De asemenea, creşterea puternică a sumelor rambursate de Uniunea Europeană confirmă accelerarea absorbţiei fondurilor europene - o prioritate strategică anul acesta”, a mai transmis Nazare.

România îşi corectează dezechilibrele într-un mod sustenabil

Ministrul Finanţelor a afirmat că România îşi corectează dezechilibrele într-un mod sustenabil, „fără a sacrifica investiţiile şi creşterea economică”.

„Toate evoluţiile înregistrate în raportul curent al execuţiei bugetare transmit clar semnalul că România - prin guvernul condus de Ilie Bolojan - îşi corectează dezechilibrele într-un mod sustenabil, fără a sacrifica investiţiile şi creşterea economică, într-un context de instabilitate atât extern cât şi intern. Sperăm ca publicarea acestor date să contribuie la temperarea efectelor recente ale creşterii dobânzilor, oferind pieţelor un argument solid privind direcţia responsabilă a finanţelor publice ale României”, a mai scris Alexandru Nazare pe pagina de socializare.

Potrivit datelor publicate marţi de Ministerul Finanţelor, deficitul bugetar s-a redus în primele trei luni din acest an cu mai mult de jumătate faţă de aceeaşi perioadă din 2025, ajungând la 1,03% din PIB, comparativ cu 2,28% din PIB în primul trimestru al anului trecut.

„Execuţia bugetului general consolidat în primele trei luni ale anului 2026 s-a încheiat cu un deficit de 21,09 miliarde de lei, respectiv 1,03% din PIB, comparativ cu deficitul de 43,66 miliarde de lei (2,28% din PIB) înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2025. Această evoluţie reprezintă o diminuare de 1,25 puncte procentuale a deficitului bugetar ca pondere în PIB, pe fondul creşterii veniturilor şi al controlului cheltuielilor. Rezultatele primului trimestru confirmă angajamentul de consolidare fiscală, reuşind o reducere semnificativă a deficitului, concomitent cu menţinerea unui ritm ridicat al investiţiilor publice, susţinut prioritar din fonduri europene”, se arată în comunicatul instituţiei.

