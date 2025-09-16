Live TV

Exclusiv Ministrul Alexandru Nazare, mulțumit de activitatea ANAF: „În ultimele două luni, a colectat în plus față de plan”

BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Alexandru Nazare. Inquam Photos / George Călin

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat marți, la Digi24, despre audierea din Parlament a președintelui ANAF, Adrian Nicușor, că e un semnal foarte bun de transparență, argumentând că „până acum aceste invitații nu erau onorate”. El mai spune că „deja se văd semnale ale unei schimbări de atitudine” și că „în ultimele două luni de zile ANAF a colectat în plus față de plan”. 

 

„Cred că e un semnal foarte bun că președintele ANAF participă la o ședință în Parlament cu comisia de buget. Cred că dăm un semnal foarte bun de transparență, pentru că astfel de invitații în privința președinților ANAF au fost formulate de mult timp din partea comisiei, dar e o ipostază oarecum neobișnuită, pentru că până acum aceste invitații nu erau onorate. Președintele ANAF s-a dus acolo și a transmis și materiale în avans membrilor comisiei, astfel încât discuția să fie cât mai consistentă. Deci, cred că este o chestiune de normalitate, care transmite un semnal pozitiv în privința noii atitudini ANAF în relația cu Parlamentul”, a declarat ministrul de Finanțe, despre audierea șefului ANAF Adrian Nicușor, din Parlament. 

Întrebat despre digitalizarea ANAF și dacă lucrurile vor merge mai bine după schimbările în instituție, Alexandru Nazare a răspuns:

„Trebuie să fim realiști, pentru că nu se pot întâmpla minuni peste noapte. Știm foarte bine care e gradul de energie a unei instituții precum ANAF-ul. Schimbările pe care trebuie să le facem sunt foarte importante și suntem foarte determinați să realizăm aceste schimbări în ANAF. Evident că niște semne deja se văd. Există un soft pe care ANAF îl folosește, un soft care utilizează mai multe baze de date și inclusiv inteligența artificială, pe care îl pot folosi inclusiv în zona de fraude carusel. Acest soft este un rezultat al digitalizării, deci, practic, ANAF-ul începe să folosească astfel de instrumente, dar digitalizarea per ansamblu, așa cum am spus-o și la preluarea mandatului, nu este într-un stadiu extrem de avansat”. 

„Ținta este ca în iunie anul viitor să îndeplinim jaloane din PNRR și să luăm toți banii din PNR asumați deja și la finalul anului 2026 să avem o digitalizare completă. Dar până atunci din acțiunile ANAF-ului de până acum, bineînțeles că se văd deja semnale ale unei schimbări de atitudine, care se văd și în zona de colectare, pentru că în ultimele două luni de zile ANAF a colectat în plus față de plan”, a mai spus ministrul.

Citește și: Șeful ANAF explică de ce inspectorii „preferă” controalele la micii contribuabili: „Activitatea este mult mai simplă”

