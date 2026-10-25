Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat într-un interviu în exclusivitate pentru Digi24 că nu exclude o creștere a taxelor și impozitelor în anul viitor. „Decizia politică e în Guvern și Parlament. Noi avem grijă să menținem aceste echilibre, ca să nu pățim ca în anii trecuți”, a declarat Nazare.

Întrebat dacă poate garanta că nu vor crește taxele începând de anul viitor, Nazare a răspuns: „Nu îmi doresc taxe și impozite noi, dar avem nevoie de sustenabilitate. În momentul când vom discuta de un program nou trebuie bugetat, trebuie să găsim surse de finanțare. Noi la minister tragem niște linii, astfel încât să nu avem derapaje. Decizia politică e în Guvern și parlament. Noi avem grijă să menținem aceste echilibre, ca să nu pățim ca în anii trecuți, în care, tot timpul, la final de an, derapam de la ţintele anunţate”.

Ministrul a avertizat că „acest derapaj costă statul român, costă generaţiile viitoare”.

„Aceste derapaje înseamnă dobânzi mai mari. Deja avem peste 60 de miliarde anul ăsta. Probabil că anul viitor vom avea peste 70 de miliarde dobânzi. Aceste dobânzi le plătesc copiii şi nepoţii noştri. Deci e o responsabilitate enormă în ceea ce facem astăzi, pentru generaţiile care urmează”, a subliniat Nazare.

El susține că, deși nu vrea majorări de taxe, e nevoie de un buget sustenabil.

„Mi-aș dori să nu introducem taxe și impozite, dar în același timp mi-aș dori să avem surse de finanțare, un buget sustenabil. În primăvară vine ratingul Fitch. Nu ne permitem să nu avem un buget credibil”, a mai spus el.

Nazare: Impozitele pe proprietăți nu cresc în 2027

Nazare a precizat că „nu există în 2027 vreun plan să aplicăm la impozitarea de proprietate la valoarea de piață”.

„Această decizie în privința taxării la valoare de piață a fost adoptată printr-o ordonanță în 2022. Noi am eliminat acel jalon din PNRR ca să nu avem costuri la finalul anului și am anunțat că nu vom aplica în 2027 impozitul pe proprietate la valoarea de piață. Istoric el a fost ajustat cu inflația. Pe anul viitor nu vom folosi acest sistem. Aud în spațiul public că există acest pericol. Nu există acest pericol”, a explicat ministrul de Finanțe.

Declarațiile lui Nazare vin în contextul în care nici premierul Luca Niculescu nu a exlus noi creșteri de taxe.

„În momentul de faţă răspunsul este acelaşi: vedem cum stăm cu cifrele fiscal-bugetare până la finalul anului. Evident că nu este dorinţa nimănui de a introduce taxe noi şi vom face tot ce putem pentru ca cei mai vulnerabili, în orice caz, să fie protejaţi”, a spus Luca Niculescu.

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Editor : C.L.B.