Alexandru Nazare: „Nu suntem în pericolul de a nu putea plăti pensii şi salarii”

Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat, joi seară, că, în ciuda crizei politice şi a unui guvern cu puteri depline, România nu este în situaţia de a nu putea achita pensii şi salarii.

„Ce ne-ar ajuta şi ce ne ajută, evident, da, în aşteptările analiştilor de la toate agenţiile, este să prezentăm cât mai curând un plan credibil pentru bugetul anului 2027. Deci, primul pas ar fi o rectificare, care să rezolve problemele de cheltuieli curente care au apărut în anumite locuri”, a declarat, joi seară, la TVR, Alexandru Nazare.

Potrivit acestuia, România nu este în situaţia de a nu putea achita pensii şi salarii.

„În primul rând, aş spune ceva foarte important de notat că nu suntem în pericolul de a nu putea plăti pensii şi salarii. Deci vreau să excludem această posibilitate… de care se teme lumea, nu suntem în această ipostază, vom plăti pensiile şi salariile”, a adăugat ministrul interimar.

Acesta apreciază, însă, că „nu e o situaţie deloc comodă”: „Ne-ar fi ajutat să putem face rectificarea acum. În cursul verii, cu ajutorul tuturor partidelor, am reuşit să trecem prin Parlament mai multe iniţiative legislative care au deblocat anumite probleme punctuale, importante pentru activitatea Guvernului. Deci, am găsit soluţii pentru a rezolva punctual problemele curente, dar nu putem continua în acest mod şi sper ca într-un timp, într-un interval de timp rezonabil să putem transmite că România a închis criza politică”.

Guvernul interimar nu poate adopta rectificarea bugetară, mai multe sectoare de activitate având probleme pe care Ministerul Finanţelor a încercat punctual să le rezolve.

Luni, Nicuşor Dan are din nou consultări cu partidele pentru desemnarea unui premier care să poată obţine majoritate în Parlament.

Editor : Sebastian Eduard