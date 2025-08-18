Live TV

Alexandru Nazare: Prin pachetul doi de măsuri corectăm anomalii tolerate prea mult timp. Nu dorim să complicăm viaţa antreprenorilor

Data publicării:
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Alexandru Nazare. Inquam Photos / George Călin

Corecţiile care vor fi aduse prin al doilea pachet de măsuri sunt necesare pentru a elimina avantajele necuvenite şi pentru a întări disciplina financiară şi nu dorim să complicăm viaţa antreprenorilor, ci dimpotrivă, să creăm un scut pentru business-ul corect în România, a afirmat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

„Prin acest pachet, urmărim să corectăm anomalii tolerate prea mult timp: firme inactive menţinute artificial în piaţă, datorii rostogolite ani la rând fără acoperire, lipsa unor criterii moderne de risc fiscal, folosirea abuzivă a unor instrumente fiscale create pentru a susţine business-ul şi nu pentru a deveni paravan pentru datorii acumulate la nesfârşit, transferuri de companii cu datorii pentru a fugi de responsabilitate sau tratamente fiscale privilegiate, în mod nejustificat, pentru anumite companii. Toate aceste corecţii sunt necesare pentru a elimina avantajele necuvenite şi pentru a întări disciplina financiară. Nu dorim să complicăm viaţa antreprenorilor, ci dimpotrivă, să creăm un scut pentru business-ul corect în România. Să facem regulile mai clare, mai echitabile şi mai predictibile, astfel încât firmele corecte să se poată dezvolta într-un mediu concurenţial sănătos, iar investiţiile cu adevărat avantajoase pentru România să fie stimulate”, a scris ministrul Finanţelor pe pagina sa de Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În context, Nazare a precizat că, începând de luni, vor avea loc runde discuţii pe marginea pachetului de propuneri, pentru a ajunge la cea mai bună formulă finală şi pentru a integra reviziile tehnice necesare.

Ministrul Finanţelor a reamintit că al doilea pachet de măsuri a fost construit pornind de la o realitate care nu mai poate fi ignorată: România are azi cel mai mare deficit bugetar din UE, în care nivelul scăzut al colectării, de aproximativ 27% din PIB, faţă de o medie europeană de peste 40%, are un rol major.

„Peste acesta se adaugă nivelul evaziunii, cheltuieli publice exagerate, legislaţia învechită şi o lipsă de încredere în serviciile fiscale. Aceste diferenţe ne costă competitivitatea, investiţiile şi, în definitiv, nivelul de trai. În acelaşi timp, mediul de afaceri corect este adesea dezavantajat de cei care găsesc portiţe pentru a evita obligaţiile, transferând povara pe umerii celor cinstiţi”, a subliniat Alexandru Nazare.

Componenta fiscală a Pachetului 2 prevede schimbarea taxării în cazul multinaţionalelor, în condiţiile în care impozitul pe cifra de afaceri care se aplică în acest moment la companiile cu afaceri de peste 50 de milioane de euro va fi înlocuit cu o nouă taxă pe afiliaţi.

De asemenea, se modifică filosofia în privinţa modului în care se fac eşalonările, urmând să fie reduse termenele pe care le aveau companiile pe diverse tipuri de eşalonări, inclusiv la restructurare. Totodată, va fi sancţionată penal cesionarea părţilor sociale deţinute într-o societate comercială cu răspundere limitată, în situaţia în care societatea are obligaţii bugetare neachitate, iar cesionarea se dovedeşte că s-a realizat în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.

Toate companiile vor fi obligate să deţină un cont în bancă, perioada de inactivitate ar putea fi limitată la un an iar pentru SRL-uri este propusă majorarea capitalului social minim la 8.000 de lei.

Orice comerciant va trebui să ofere atât posibilităţi de plată în cash, cât şi posibilităţi de plată cu orice mijloc de plată electronic, în condiţiile în care urmează să fie eliminat plafonul de 50.000 de lei pentru plăţile cu carduri.

Ministerul Finanţelor mai propune majorarea cotelor de impozitare pentru câştigurile la bursă la 2% şi, respectiv, 4%, în funcţie de perioada de timp în care au fost deţinute titlurile de valoare.

O altă măsură vizează taxarea cu 25 de lei a fiecărui colet de 150 de euro provenit din zone extracomunitare.

În cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, plafonul maxim al bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) ar putea fi majorat la 90 de salarii minime brute pe ţară, pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2026.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fulger in furtuna
1
Cod portocaliu de furtuni puternice. Care sunt zonele vizate de avertizarea ANM
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
2
Ce i-a cerut Putin lui Trump: Ucraina trebuie să se retragă complet din Donețk. Ce oferă...
profimedia-1011858694
3
Însoțitorii lui Zelenski: lista liderilor europeni care vor merge la Casa Albă cu...
GettyImages-2221174152
4
SUA au propus Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 din Tratatul NATO...
lant uman
5
Scene șocante pe litoral: Lanț uman pentru salvarea unor turiști. Salvamarii sunt...
Gestul făcut de Diana Șucu, în finalul "nebun" de la Rapid - FCSB. Camerele TV au surprins totul
Digi Sport
Gestul făcut de Diana Șucu, în finalul "nebun" de la Rapid - FCSB. Camerele TV au surprins totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Donald Trump. Foto: Profimedia
Trump spune că Zelenski poate încheia războiul „aproape imediat” dacă...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan se întâlnește cu magistrații la Guvern. Vor avea loc...
Avertizare meteo de furtuni.
HARTĂ Furtuni puternice, vânt și grindină: ANM a emis noi avertizări...
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi...
Ultimele știri
Un pompier a murit după ce o cisternă cu apă s-a răsturnat. Numărul deceselor în incendiile care devastează Spania a ajuns la patru
„Și uite așa o să te vadă toată lumea”. Ce a pățit șoferul unei dube, filmat din elicopter pe banda de urgență
Peste 2,5 milioane de oameni au protestat duminică în Israel, o țară cu 9,974 de milioane de locuitori
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sigla agentiei fitch
Fitch menţine ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă
Bucharest, Romania. 29th July, 2025:Ilie Bolojan, the Prime Minister of Romania, holds a press conference on the topic of special pensions reform at Victoria Palace, the Romanian Government headquarters. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Bolojan, „simbolul austerității”, într-un interviu pentru Bloomberg: „Următoarele sașe luni sunt cruciale. Am fi avut un colaps total”
Alexandru Nazare cere Consiliului Concurenței să verifice cum stabilesc marile magazine prețurile: „Anumite prețuri se și rotunjesc”
sigla agentiei fitch
România așteaptă decizia Fitch privind ratingul de țară. Nazare: „Sper ca toate măsurile luate până acum să aibă efect”
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Alexandru Nazare vrea teste de integritate pentru angajații ANAF și „reglarea relației tensionate cu Ministerul Finanţelor”
Partenerii noștri
Pe Roz
Mila Kunis dezvăluie sacrificiile făcute pentru rolul din Black Swan: "Foarte puțină mâncare, ăsta e adevărul"
Cancan
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite...
Fanatik.ro
Cine a obținut mega-contractele IT din Sănătate. Legăturile politice ale firmei câștigătoare
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Momentul în care o femeie îl ia în brațe pe ucigașul soțului ei. Ce-i șoptește la ureche, în fața instanței
Adevărul
Arma inedită folosită de forțele ucrainene pentru a alunga soldații infiltrați pe frontul din Pokrovsk
Playtech
Subiecte Evaluarea Națională 2025 la Limba română. Ce au avut elevii de rezolvat
Digi FM
Nicușor Dan, drumeție cu fiul lui în spate, până la Chilia lui Arsenie Boca. Ce au transmis turiștii care...
Digi Sport
"Telenovela" revenirii lui Florinel Coman în România s-a încheiat
Pro FM
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă la palat, o rochie de mireasă superbă, petrecere în aer liber
Film Now
(VIDEO) Momentul în care Jason Momoa își dă jos barba pentru „Dune: Part Three”: „La naiba, urăsc asta!”...
Adevarul
Cea mai penibilă revoluție din istoria românilor. L-a inspirat pe Caragiale și a devenit subiect de bancuri
Newsweek
Aceasta e metoda prin care dublezi banii la pensie. Cum poți primi un „bonus” de 5.000 euro?
Digi FM
Cea mai mică pensie din România. Câți bani ia o persoană care a lucrat doar o singură zi
Digi World
Cum scapi de sforăit? Cele mai simple trucuri care chiar funcționează
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre cel mai mare regret din cariera sa. A refuzat un rol care a devenit „o capodoperă”...
UTV
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă de poveste la Palatul Snagov - Vezi imaginile