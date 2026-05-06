Alexandru Nazare, semnal de alarmă în plină criză politică: România nu își permite un interimat economic

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a avertizat miercuri că actuala criză politică nu trebuie să ducă la blocaje economice, susţinând că Guvernul interimar are obligaţia de a accelera programele de sprijin pentru economie şi pentru IMM-uri. Oficialul a declarat, la lansarea programului SME Eco-Tech, că România „nu îşi permite un interimat economic”, în condiţiile în care companiile au nevoie de acces rapid la finanţare şi investiţii, relatează Agerpres.

„După interimatul politic care a fost determinat de votul moţiunii, nu ne permitem un interimat economic. Nu ne permitem acest lucru pentru că situaţia economică de astăzi reclamă ca miniştrii din guvernul interimar să fie extrem de concentraţi pe programele pe care le au în curs, şi nu-i vorba doar de PNRR. Este vorba de orice alt program de susţinere a economiei, în special cele care privesc IMM-uri”, a declarat acesta.

„Programul pe care îl lansăm astăzi aici ţine de zona de IMM. Ca atare, practic, prin prezenţa noastră aici demonstrăm acest lucru şi cred că toţi ceilalţi miniştri în această perioadă ar trebui să se concentreze pe terminarea, finalizarea, anunţarea şi accelerarea programelor pe care le au în gestiune. Lansăm un program care întruchipează maturitatea unui parteneriat de încredere între România şi Confederaţia Elveţiană, construit pas cu pas, învăţat din fiecare etapă, ajustat la fiecare iteraţie

Pentru Ministerul Finanţelor, în calitate de unitate de coordonare prezentă la acest moment, e o responsabilitate, dar este şi o confirmare, colaborarea, cooperarea bilaterală construită bine, în timp, constituie un instrument concret pentru economia reală”, a menţionat Alexandru Nazare.

Potrivit acestuia, Programul SME Eco-Tech se lansează într-un moment în care întreaga arhitectură economică europeană este sub presiunea a două transformări simultane, respectiv transformarea digitală şi tranziţia verde.

„Ambele sunt foarte importante, iar întreprinderile mici şi mijlocii din industria prelucrătoare sunt în această ecuaţie, sunt în segmentul cel mai expus şi, în acelaşi timp, segmentul cel mai capabil de adaptare rapidă. Şi această adaptare rapidă depinde de identificarea instrumentelor financiare care să ajute adaptarea. (...) Programul nu porneşte de la zero. Continuăm o colaborare solidă începută în primul program de cooperare, din 2019.

Primul program a mobilizat o finanţare de 145 de milioane de lei pentru 500 de IMM-uri, generând peste 1.900 de locuri de muncă. Domeniile sunt unele importante: servicii medicale, turism, IT, comunicaţii, transporturi, construcţii, echipamente pentru economisirea energiei. Aceste cifre constituie punctul de plecare al unei evaluări serioase din care am extras trei lecţii pe care le încorporăm astăzi în arhitectura noului program”, a adăugat ministrul.

El a subliniat că primul program a sprijinit o gamă largă de domenii, acela fiind potrivit pentru faza economică respectivă.

„Astăzi ne aflăm într-o altă etapă, avem nevoie de orientare strategică, de finanţare care să direcţioneze, nu doar să susţină. SME Eco-Tech face exact acest lucru. Îndreaptă capitalul către transformarea digitală a industriei prelucrătoare”, a adăugat Nazare.

În opinia sa, rolul partenerilor instituţionali este decisiv.

„Dacă în 2019 lucram cu o singură bancă, azi avem cinci instituţii de credit partenere, iar această extindere nu este o chestiune de cantitate, ci una de maturitate a sectorului bancar românesc, capabil să ofere acoperire naţională, condiţii competitive şi concurenţă reală în beneficiul antreprenorului. Privind în ansamblu, diferenţa esenţială este trecerea de la un program de sprijin general la unul orientat strategic, integrat în marile lecţii europene şi construit pe baza experienţei concrete din prima etapă. Este, dacă-mi permiteţi, un exemplu de politică publică care evoluează învăţând din practică. Evoluţia se vede în arhitectura financiară a programului”, a mai spus Nazare.

Potrivit acestuia, bugetul programului este de 55,7 milioane de franci, echivalentul a 298 de milioane de lei, din care 39 de milioane de franci reprezintă contribuţia elveţiană, iar 16,7 milioane de franci reprezintă cofinanţarea naţională.

„Cu acest mecanism, ţinta operaţională este ambiţioasă. Vorbim de minimum 800 de IMM-uri finanţate, investiţii de peste 100 de milioane de franci în tehnologii digitale, 800 de locuri de muncă noi create şi menţinerea a minimum jumătate din locurile existente la momentul accesării acestei finanţări. Locurile de muncă sunt extrem de importante, mai ales în această perioadă.

Din perspectiva Ministerului Finanţelor, este esenţial ca fiecare leu şi fiecare franc investit să genereze valoare adăugată, iar formula aleasă răspunde acestui criteriu. Sprijinul este echilibrat şi responsabil: un grant de până la 40% din cheltuielile eligibile, în limita a 50.000 de franci, completat de un împrumut bancar în condiţii avantajoase de piaţă, care acoperă cel puţin 60% din valoarea investiţiei”, a adăugat demnitarul.

Aşadar, structura facilitează accesul la finanţare, dar încurajează în acelaşi timp disciplina investiţională, implicarea activă a beneficiarului şi utilizarea eficientă a resurselor, susţine ministrul.

„Cu alte cuvinte, nu finanţăm doar proiecte, finanţăm antreprenori responsabili care să-şi asume propria dezvoltare. Şi dacă am vorbit despre orientare strategică, permiteţi-mi să fiu mai explicit. Prin acest program nu oferim doar finanţare, ci trasăm o direcţie. Încurajăm investiţiile în tehnologii care produc energie regenerabilă, contribuind la reducerea dependenţei energetice şi la creşterea rezilienţei economice. Susţinem soluţii de colectare, reciclare şi reutilizare a deşeurilor, esenţiale pentru o industrie prelucrătoare cu o amprentă redusă asupra mediului.

De asemenea, finanţăm echipamente şi aplicaţii digitale care optimizează consumul de resurse şi cresc productivitatea. Şi să nu uităm de pachetele digitale de bază, care permit companiilor să devină vizibile şi competitive în mediul online, pentru că în 2026 absenţa digitală este însăşi o vulnerabilitate competitivă”, a mai spus Nazare.

Acest program răspunde astfel provocărilor reale cu care se confruntă în prezent IMM-urile din industria prelucrătoare, într-un context global marcat de numeroase provocări, a adăugat el.

Ministrul Finanţelor a participat la conferinţa de lansare a Programului pentru consolidarea IMM-urilor prin acces îmbunătăţit la finanţare - SME Eco-Tech, finanţat din cea de-a doua contribuţie elveţiană pentru România.

Programul este gestionat şi implementat de către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), în calitate de operator de program, în parteneriat cu cinci instituţii de credit selectate, până la 31 mai 2029, oferind un orizont amplu pentru dezvoltarea şi consolidarea sectorului IMM-urilor din România.

Prin Programul SME Eco-Tech, MEDAT oferă un nou sprijin financiar pentru dezvoltarea mediului de afaceri autohton, având ca obiectiv general transformarea verde şi digitală a întreprinderilor mici şi mijlocii din industria prelucrătoare românească, cu scopul îmbunătăţirii amprentei acestora asupra mediului, aliniindu-se astfel obiectivului relevant al Uniunii Europene de atenuare sau adaptare la schimbările climatice, susţin reprezentanţii Ministerului Economiei.

Programul vizează realizarea unor investiţii noi în economie în valoare de peste 100 de milioane de franci elveţieni şi crearea a cel puţin 800 de noi locuri de muncă în sectorul producţiei autohtone.

