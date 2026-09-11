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Alexandru Nazare va fi cununat de șeful Eurogrup, Kyriakos Pierrakakis, ministru al Finanțelor în Grecia. Când va avea loc ceremonia

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Din articol
Alexandru Nazare, întâlnire oficială cu Kyriakos Pierrakakis  Cine este Kyriakos Pierrakakis 

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și partenera sa, o cântăreață de muzică populară, se vor căsători sâmbătă, potrivit informațiilor apărute în presă. Ei vor fi cununați de Kyriakos Pierrakakis, ministrul Finanțelor din Grecia, care este și președintele Eurogrup - reuniunea miniștrilor de finanțe din Zona Euro, conform Gândul.ro

Alexandru Nazare a declarat, pentru sursa citată, că se cunoaște cu ministrul de Finanțe al Greciei, Kyriakos Pierrakakis, din 2020, din perioada campaniei României pentru găzduirea Centrului European de Competențe în domeniul Cybersecurity, când Kyriakos era ministrul Digitalizării.  

„De atunci, am construit o relație care s-a consolidat constant, prin colaborări pe numeroase dosare și teme europene, iar astăzi suntem și colegi în ECOFIN. Dincolo de relația profesională, faptul că a ales să îmi fie naș este pentru mine o onoare și o bucurie cu totul aparte”, a declarat Nazare, pentru Gândul. 

Ministrul Finanțelor și Maria Mihali, interpretă de muzică populară din Maramureș, urmează să se căsătorească în weekend, după o relație discretă. Potrivit informațiilor apărute în presă, nunta ar urma să aibă loc sâmbătă, 12 septembrie 2026, în București.

Alexandru Nazare, întâlnire oficială cu Kyriakos Pierrakakis 

Alexandru Nazare a avut vineri o întâlnire cu Kyriakos Pierrakakis, el afirmând că experienţa Greciei arată cât de importante sunt consecvenţa reformelor, disciplina fiscală şi refacerea încrederii investitorilor. 

„M-am bucurat să mă revăd astăzi, la Bucureşti, cu prietenul şi omologul meu Kyriakos Pierrakakis. Cu Grecia avem o relaţie privilegiată, bazată pe încredere şi pe o cooperare tot mai strânsă în dosarele economice importante pentru regiunea noastră şi pentru Europa”, scrie ministrul Nazare pe Facebook. 

El precizează că Grecia este şi un exemplu relevant pentru România. 

„După anii foarte dificili ai crizei datoriilor, a reuşit o redresare economică semnificativă, şi-a recâştigat credibilitatea şi a ajuns din nou la excedente bugetare. Experienţa Greciei arată cât de importante sunt consecvenţa reformelor, disciplina fiscală şi refacerea încrederii investitorilor”, subliniază ministrul Alexandru Nazare, el adăugând că Kyriakos conduce astăzi şi Eurogrupul, forul care coordonează politicile economice ale statelor din zona euro şi care, în format extins, aduce la aceeaşi masă şi statele din afara Zonei Euro, inclusiv România. 

„Lucrăm împreună pe teme de interes direct, de la competitivitate şi investiţii până la pieţele de capital, digitalizare şi viitorul politicilor economice europene. Pentru România este important să fie prezentă tot mai activ în aceste discuţii şi să construiască alianţe strategice. Împreună cu Grecia putem susţine poziţii comune în Eurogrup şi ECOFIN şi putem avea mai multă greutate în dezbaterile despre regulile fiscale, taxare şi competitivitatea Europei. România şi Grecia au interese comune şi o relaţie pe care o putem transforma într-o voce mai puternică pentru regiunea noastră la nivel european”, subliniază Nazare. 

Cine este Kyriakos Pierrakakis 

Kyriakos Pierrakakis s-a născut în anul 1983, la Atena. Este politician și specialist grec în tehnologie și politici publice. A studiat informatica la Athens University of Economics and Business, apoi a obținut diplome de master la Harvard Kennedy School și MIT, în politici publice și tehnologie. 

În perioada 2019–2023, a ocupat funcția de ministru al Guvernanței Digitale al Greciei și a fost responsabil de coordonarea digitalizării accelerate a administrației publica. Ulterior, între anii 2023-2025, a fost ministru al Educației, iar, din martie 2025, este ministru al Economiei și Finanțelor. 

Din decembrie 2025, este și președintele Eurogrupului, organismul care reunește miniștrii de finanțe din Zona Euro. 

Editor : A.C.

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