După ce UDMR a anunțat că nu va susține un Executiv Veștea, se caută variante, iar una dintre ele ar fi un Guvern minoritar PNL-USR-UDMR, cu Alexandru Nazare, actualul ministru interimar de Finanțe, în fruntea lui, susțin surse politice pentru Digi24.
Alexandru Nazare este o variantă de premier luată în calcul, însă nu de social-democrați, ci de PNL-USR-UDMR. Liberalii au reușit să îl „securizeze” de partea lor, potrivit jurnalistei Digi24 Andreea Dumitrescu. Social-democrații nu au reușit să îl convingă pe Alexandru Nazare să fie premierul desemnat în locul lui Adrian Veștea, care astăzi încearcă să adune voturi.
Alexandru Nazare a rămas loial Partidului Național Liberal, motiv pentru care liberalii sunt pregătiți să-l susțină ca variantă de premier, într-un scenariu de guvern minoritar de dreapta, PNL-USR-UDMR. În plus, și președintele Nicușor Dan îl agreează pe actualul ministru interimar al Finanțelor, iar acest lucru este elementul cheie pe care se bazează liberalii când iau în calcul propunerea sa la Cotroceni.