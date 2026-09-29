Alexandru Nazare: Venim de la un deficit de 9 spre 3. Suntem la mijlocul drumului, nu ne permitem o pauză

Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat marți că deficitul României este în scădere de la 9% şi se îndreaptă către 3%, aflându-se la jumătatea drumului. „Am auzit opinii că am putea să facem o pauză. Ne mai oprim un pic, să zicem, ajungem la 6 şi mai stăm. Nu cred că ne permitem”, a mai spus el.

„Astăzi venim dinspre 9% deficit spre 3. Suntem undeva la mijlocul drumului şi am auzit, nu o dată, de mai multe ori, opinii că am putea să facem o pauză. Ne mai oprim un pic, să zicem, ajungem la 6 şi mai stăm. Nu cred că ne permitem. Astăzi, în situaţia în care este România astăzi, nu ne putem permite să ne oprim. Podul în spate e rupt, nu există decât înainte. Şi pentru această idee avem nevoie de susţinerea întregii clase politice. Să găsim formula viabilă în care să ducem cea mai grea parte a consolidării înainte, de la 6 la 3, care este cea mai grea, e o verticalizare, de fapt, a consolidării de la 6 spre 3”, a declarat Alexandru Nazare, la lansarea volumului „Sustenabilitatea financiară – de la deficite la convergenţă nominală” de la Banca Naţională a României.

El consideră că o condiţie esenţială este construirea unui buget credibil pentru 2027.

„Nu pentru ratingul de vineri. Ştiu, cu toţii aşteptăm raportul S&P. Pentru că există aceste date la care se publică rapoarte, dar deciziile agenţiei pot fi luate oricând ad-hoc şi oricum ne aşteaptă decizii ale altor agenţii în ianuarie şi februarie. Deci nu avem altă variantă decât să construim un buget credibil pentru 2027. Repet, nu pentru ei, pentru noi, ca să ne ţinem de acest plan de ţară de zece ani”, a arătat Nazare, potrivit News.ro.

El a explicat avantajele unui buget credibil pentru 2027.

„Ne ajută că poate că ne-am săturat să fim tot timpul pe ultima treaptă de junk. Poate vrem să avem o perspectivă de la negativă la stabilă, de la stabil la pozitiv. Poate ne punem ca şi obiectiv o creştere a ratingului, nu doar menţinerea lui. Şi avem această şansă cu un buget credibil care să se şi materializeze în execuţia anului viitor.

Putem să avem o îmbunătăţire a perspectivei, care, de fapt, ar fi primul semn important care s-ar reflecta şi în costurile de finanţare imediat. Şi pe o perspectivă de creştere economică a anului viitor, acest semnal ar fi extrem de important şi ar declanşa o reversare a trendului în care am intrat demult, că noi suntem în decelerare economică de nişte ani de zile. Noi, practic, de-abia din 2027 putem să reversăm trendul şi n-o putem face decât împreună”, a afirmat Alexandru Nazare.

Editor : C.L.B.