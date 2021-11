Alexandru Rafila: Certificatul verde salvează vieți, dar trebuie introdus la momentul oportun

Deputatul PSD Alexandru Rafila, propus pentru Ministerul Sănătății, spune că certificatul verde trebuie introdus doar când se anunță o agravare a situației. În schimb, premierul desemnat, Nicolae Ciucă, a spus că certificatul verde reprezintă o prioritate și a făcut apel la parlamentari să îl voteze.

„Cerificatul verde e un instrument care salvează vieți, dar trebuie introdus la momentul oportun. Trebuie introdus la 2-3 săptămâni de creștere și scos la descreștere. Nu trebuie să-l prezentăm ca pe un instrument opresiv. La nivelul CE există o preocupare pentru standardizarea unui test pentru testarea reală a imunității”, a spus Rafila în Parlament.

„Trebuie să am un algoritm după care îl introduc. Vă dau un exemplu: crește timp de 3 săptămâni consecutiv numărul de cazuri, chiar dacă plecăm de la un nivel foarte jos, cu un coeficient de multiplicare de 1,5 pe săptămână. Și atunci, acesta este un criterriu pentru introducerea certificatului verde. Când îl scot? Când am un număr de săptămâni cu descreștere, cu un anumit coeficient și scad sub o anumită incidență cumulată”, a explicat Alexandru Rafila.

„Dacă vreți să avem sărbători liniștite, să ne protejăm vârstnicii. Să-i vaccinăm”, a adăugat el.

„Certificatul verde e o prioritate. Suntem o țară care din păcate a avut o experiență tragică în valul 4. În alte țări din Europa e al 5-lea val, așa că fac apel la parlamentari să finalizeze legea pentru certificatul verde”, a spus pe de altă parte Nicolae Ciucă.

