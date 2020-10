Alexandru Rafila, proaspăt intrat în PSD, nu a votat-o pe Viorica Dăncilă la prezidențiale și a manifestat împotriva lui Grindeanu

Profesorul Alexandru Rafila, care a intrat zilele acestea în PSD și va deschide lista candidaților pentru Camera Deputaților, s-a numărat în 2017 printre protestatarii care manifestau împotriva Ordonanței 13 a guvernului condus pe atunci de Sorin Grindeanu. Astăzi, Sorin Grindeanu este prim-vicepreședinte în PSD, adică nr.2 în partidul în care profesorul Rafila tocmai a intrat.

Întrebat dacă acum ar mai ieși în stradă împotriva unui guvern care ar face un demers similar cu OUG 13, Alexandru Rafila a răspuns fără echivoc: „Absolut. N-are nicio relevanță partidul care ia astfel de măsuri, până la urmă, cred că noi trebuie să funcționăm după un mecanism democratic, de respect al legii și al oamenilor, și lucrul acesta nu este doar declarativ, trebuie să-l și facem, să-l aplicăm și până la urmă să-l și respectăm. Dacă lucrurile astea nu se întâmplă, e bine să protestăm, e un drept al democrațiilor occidentale și e bine să-l folosim când lucrurile deraiază”, a spus Alexandru Rafila la Digi24. El a repetat că n-ar avea nicio ezitare să iasă din nou în stradă, dacă situația o va cere.

Trei „elemente” care i-au lipsit Vioricăi Dăncilă

Nu este însă singura dată când proaspătul social-democrat nu a fost pe aceeași lungime de undă cu partidul în care a intrat. El a mărturisit că la prezidențialele din 2019 nu a votat-o pe Viorica Dăncilă și a explicat de ce: „Nu am votat-o pe Viorica Dăncilă. Dumneavoastră aţi fi votat cu Viorica Dăncilă dacă eraţi membru al PSD? Nu puteam. Viorica Dăncilă este o persoană respectabilă, nu am absolut nimic cu dânsa, dar această calitate de preşedinte al partidului, de prim-ministru trebuie ocupată – mai ales dacă vorbim de un partid mare – de o persoană are are abilităţi nu numai manageriale, trebuie să aibă o cunoaştere profundă din mai multe domenii şi trebuie să aibă abilităţi de comunicare. Or, aceste trei elemente i-au lipsit, din punctul meu de vedere, Vioricăi Dăncilă şi, în lipsa lor, credibilitatea mai ales pentru reprezentarea unei ţări cum este România nu cred că era cea potrivită”, a declarat Alexandru Rafila în emisiunea „În fața ta” de la Digi24.

În ceea ce privește noua conducere a partidului, Alexandru Rafila pare mulțumit: „Domnul Ciolacu este un om deschis, este foarte rapid adaptabil situaţiilor cu care se confruntă, are vorbele la el, are seriozitate şi mi s-a părut că – cel putin în raport cu mine – absolut tot ceea ce am discutat a avut o urmare firească”, a explicat Alexandru Rafila.

„Eu sunt mai întâi medic, îmi păstrez crezul profesional și dacă ar trebui să încalc crezul profesional sau moralitatea, cu siguranță nu aș face acest lucru și aș renunța la calitatea de membru al PSD”, a subliniat Alexandru Rafila, precizând că le-a explicat liderilor aceste principii în care crede atunci când a intrat în partid.

Interviul integral îl puteți urmări sâmbătă, de la ora 14:00, la Digi24, în emisiunea „În fața ta”.

Editor : Luana Pavaluca