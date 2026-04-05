Alexandru Rogobete acuză presiuni din partea „unor somităţi” cărora le-a închis clinicile private

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică, la Antena 3 CNN, că, după ce ministerul pe care îl conduce a închis clinici medicale deţinute de unele „somităţi”, a primit telefoane pentru ca instituţia să revină asupra deciziei. El spune că a solicitat aplicarea legii, iar acele unităţi s-au redeschis după ce au remediat deficienţele.

Alexandru Rogobete a fost întrebat dacă în urma deciziei ministerului pe care îl conduce de a sista activitatea unor clinici private, din cauza deficienţelor constatate în timpul unor controale, s-au făcut intervenţii la adresa sa pentru ca instituţia să revină asupra măsurilor luate.

„M-au sunat şi alţii, m-a sunat şi persoana a venit şi la mine în birou i-am explicat că acea clinică se va redeschide doar după ce se respectă legislaţia şi se aplică măsurile recomandate de inspectori. A plecat cu această informaţie a făcut modificările şi acum este redeschisă”, a răspuns Rogobete, potrivit News.ro.

Rogobete a subliniat că le-a spus tuturor celor care au intervenit pe lângă el că nu semnează redeschiderea decât după ce respectivele unităţi medicale implementează tot ce au stabilit inspectorii sanitari în recomandărilepe care le-au formulat pentru fiecare caz în parte.

„Cel mai mare control din ultimii 20 de ani”

Rogobete anunța la finalul anului trecut că peste 20 de clinici private care au cel puțin o sală de operație au rămas fără autorizație de funcționare, în urma unui control amplu al Ministerului Sănătății. Printre ele se află și clinica ORL vizată într-o investigație Snoop.ro, unde un medic ar fi realizat intervenții chirurgicale fără specializare.

„Am demarat cel mai mare control din ultimii 20 de ani în toate clinicile private cu cel puțin o sală de operație. Acestei clinici i s-a suspendat autorizația de funcționare în cadrul acestui control. Nu are legătură cu ce a apărut în spațiul public. (…) Eu nu pot să verific dacă a fost malpraxis sau nu. Ministerul Sănătății verifică doar din punct de vedere administrativ”, explica atunci ministrul, lansând în același timp un avertisment către români.

„Să se asigure că sunt afișate și valabile autorizațiile sanitare de funcționare. Aceste cabinete sunt obligate să afișeze la vedere autorizația de funcționare. (…) Controlul se va finaliza în două săptămâni și voi prezenta un raport complet. Sunt peste 20 de clinici la care s-a ridicat autorizația de funcționare și alte 30 la care au fost aplicate sancțiuni contravenționale”, adăuga ministrul Sănătății.

