Live TV

Alexandru Rogobete acuză presiuni din partea „unor somităţi" cărora le-a închis clinicile private

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png - 2025-10-02T191235.446
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.
Din articol
„Cel mai mare control din ultimii 20 de ani"

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică, la Antena 3 CNN, că, după ce ministerul pe care îl conduce a închis clinici medicale deţinute de unele „somităţi”, a primit telefoane pentru ca instituţia să revină asupra deciziei. El spune că a solicitat aplicarea legii, iar acele unităţi s-au redeschis după ce au remediat deficienţele.

Alexandru Rogobete a fost întrebat dacă în urma deciziei ministerului pe care îl conduce de a sista activitatea unor clinici private, din cauza deficienţelor constatate în timpul unor controale, s-au făcut intervenţii la adresa sa pentru ca instituţia să revină asupra măsurilor luate.

„M-au sunat şi alţii, m-a sunat şi persoana a venit şi la mine în birou i-am explicat că acea clinică se va redeschide doar după ce se respectă legislaţia şi se aplică măsurile recomandate de inspectori. A plecat cu această informaţie a făcut modificările şi acum este redeschisă”, a răspuns Rogobete, potrivit News.ro. 

Rogobete a subliniat că le-a spus tuturor celor care au intervenit pe lângă el că nu semnează redeschiderea decât după ce respectivele unităţi medicale implementează tot ce au stabilit inspectorii sanitari în recomandărilepe care le-au formulat pentru fiecare caz în parte.

„Cel mai mare control din ultimii 20 de ani"

Rogobete anunța la finalul anului trecut că peste 20 de clinici private care au cel puțin o sală de operație au rămas fără autorizație de funcționare, în urma unui control amplu al Ministerului Sănătății. Printre ele se află și clinica ORL vizată într-o investigație Snoop.ro, unde un medic ar fi realizat intervenții chirurgicale fără specializare.

„Am demarat cel mai mare control din ultimii 20 de ani în toate clinicile private cu cel puțin o sală de operație. Acestei clinici i s-a suspendat autorizația de funcționare în cadrul acestui control. Nu are legătură cu ce a apărut în spațiul public. (…) Eu nu pot să verific dacă a fost malpraxis sau nu. Ministerul Sănătății verifică doar din punct de vedere administrativ”, explica atunci ministrul, lansând în același timp un avertisment către români.

„Să se asigure că sunt afișate și valabile autorizațiile sanitare de funcționare. Aceste cabinete sunt obligate să afișeze la vedere autorizația de funcționare. (…) Controlul se va finaliza în două săptămâni și voi prezenta un raport complet. Sunt peste 20 de clinici la care s-a ridicat autorizația de funcționare și alte 30 la care au fost aplicate sancțiuni contravenționale”, adăuga ministrul Sănătății.

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Recomandările redacţiei
barbat alimenteaza masina cu carburant
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce...
traian basescu
Traian Băsescu: Carburantul trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu...
mircea lucescu
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu...
gazoduct foto novosti rs
Explozibilii găsiţi în apropierea gazoductului Balkan Stream, o...
Ultimele știri
Descoperire istorică în Marea Egee: un fragment din Partenon, recuperat din epava navei lui Lord Elgin după două secole
O geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozaur va fi scoasă la licitație pentru jumătate de milion de dolari
Răzvan Lucescu, primele declarații după ce a revenit în ţară pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mica lui prințesă”. Momentul dulce dintre prințul William și Charlotte care a topit inimi la slujba de Paște...
Cancan
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Fanatik.ro
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan...
editiadedimineata.ro
Propaganda rusă contaminează sistemele de inteligență artificială
Fanatik.ro
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Adevărul
Achiziția Carrefour de către frații Pavăl, șansa fermierilor de a intra în supermarketuri. Ministru: „Vor fi...
Playtech
Cum verifici rapid dacă o cameră de hotel este curată sau nu. Locurile care trădează lipsa igienei
Digi FM
„Superbă familie”. Kate și William, la slujba de Paște, după o absență de doi ani. Copiii lor i-au cucerit pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
Pro FM
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Film Now
Le pui pozele una lângă alta și cu greu îi deosebești. Arnold Schwarzenegger și fiul ilegitim, campioni la...
Adevarul
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: menajera lui a fost reținută
Newsweek
Ministrul muncii, anunț important pentru 4.600.000 de pensionari. „Avem cheltuieli mari, nu doar cu pensiile”
Digi FM
„Pur şi simplu spectaculos”. Momente „incredibile” trăite de echipajul Artemis 2 la vederea feţei ascunse a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Semne ascunse că oasele tale ar putea fi mai fragile decât crezi, potrivit unui medic. Riscul e mai mare la...
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Dennis Quaid, despre actorul care l-a făcut să râdă cel mai mult: Așa am ajuns să am pătrățele pe abdomen. Îl...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”