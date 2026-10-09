Alexandru Rogobete, apel la dialog și maturitate politică: „Nu am fost întotdeauna de acord, dar am găsit soluții”

Fostul ministru al sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat un mesaj de solidaritate, îndemnând la „dialog și maturitate politică”, spunând că cele mai importante reforme au fost pornite atunci când PSD, PNL și UDMR s-au aflat la aceeași masă.

„România nu mai are nevoie de orgolii politice. Are nevoie de oameni de stat!”, a scris Rogobete pe contul său de Facebook.

„Cele mai mari proiecte de investiții, cele mai importante reforme și cele mai ambițioase programe de dezvoltare au fost pornite atunci când PSD, PNL și UDMR au avut maturitatea să stea la aceeași masă.”

„Trei partide cu istorii diferite, cu ideologii diferite, uneori cu opinii profund diferite, dar care au înțeles un lucru esențial: interesul României trebuie să fie mai presus de interesul politic”, a mai scris Rogobete. „Am demonstrat că putem construi împreună. Am atras fonduri europene, am început spitale, autostrăzi și investiții strategice. Nu am fost întotdeauna de acord, dar am găsit soluții.”

„Nu trebuie să ne iubim”

„Astăzi, după cinci luni de confruntări politice, acuzații, orgolii și experimente administrative, România traversează o criză economică, politică și socială profundă. Iar oamenii sunt cei care plătesc prețul acestei instabilități.

Cred că a venit momentul să spunem cu toții: ajunge!

Nu trebuie să ne iubim. Nu trebuie să avem aceleași opinii. Nu trebuie nici măcar să uităm ce ne-am reproșat în ultimele luni.

Dar avem obligația să fim responsabili.”

Fostul ministru al sănătății spune că în toate cele trei partide sunt oameni care înțeleg importanța de a construi și că acum este momentul să guvernăm responsabil pentru că „nu mai suntem în campanie electorală”.

„Este timpul să ne privim din nou în ochi, să lăsăm orgoliile deoparte și să ne așezăm la aceeași masă.”

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Editor : Sebastian Eduard